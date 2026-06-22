マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナに門戸を閉ざす

バルセロナは今夏、新ストライカー獲得へ動き、プレミアリーグの若手注目選手に目を付けた。しかしマンチェスター・ユナイテッドは即座に方針を固め、スロベニア代表FWベニamin・シスコの交渉を完全に拒否した。

英メディア「CaughtOffside」によると、バルセロナは第1候補のアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの交渉が難航した場合の代替としてシスコをリストアップしている。

アルバレスは依然として最優先だが、アトレティコ・マドリードとの合意は困難。同クラブは巨額オファー以外での放出を拒否しており、資金繰りに悩むバルセロナには難しい条件だ。

そこでバルセロナは他の選択肢を探し始め、デビューシーズンで注目されたシスコが候補に上がった。

しかしユナイテッドは売却を一切検討しておらず、仲介業者からの問い合わせにも応じなかった。

これはクラブがシスコに大きな信頼を置いている証拠で、マイケル・キャリック監督も長期的な戦術の柱と位置づけている。

ライプツィヒから巨費を投じて獲得したスロベニア人FWは、デビューシーズンで存在感を示し、経営陣も長期にわたって攻撃を牽引すると確信している。

クラブはシスコを「放せない選手」と位置づけ、売却は一切検討していない。

今季は30試合に出場し11得点を挙げ、1アシストを記録。51本のシュート中34本が枠内という高い決定力を示した。

補強候補はシスコの代役ではなく、彼を支える追加のフォワードだ。

ラスムス・ホイランドの退団、ジョシュア・ゼルクジの去就が不透明な現状では、チーム内でのシスコの重要性はさらに高まっている。売却すれば攻撃陣を再構築する必要があり、選択肢としてはあり得ない。

シスコ本人も移籍意欲はなく、オールド・トラッフォードでの環境に満足し、キャリック監督の下でプレーを楽しんでいるという。

バルセロナは興味を示しているものの、現時点では交渉に至る具体的な動きはなく、あくまでパフォーマンスを監視している段階だ。

マンチェスター・ユナイテッドは厳しい姿勢を崩しておらず、交渉の余地は今のところない。シスコは今後もオールド・トラッフォードでチームの将来を担う戦力としてキャリアを築いていく見込みだ。