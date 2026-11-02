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マンチェスター・ユナイテッドは、土曜日にアリアンツ・アレーナで行われたバイエルン・ミュンヘンとのブンデスリーガの試合にスカウトを派遣し、ドルトムントのジョーブ・ベリンガム、セルー・ギラシ、フェリックス・ヌメチャ、ダニエル・スヴェンソンの4選手を視察した。プレミアリーグの強豪は、2027年を見据えて獲得候補を検討する中、アウェーで戦うドルトムントの4選手を注意深く見守った。

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イングランドの強豪、アウェーチームの4選手を視察

『TEAMtalk』によると、ユナイテッドの補強担当者は冬の移籍市場を前に、ベリンガム、ギラシー、ヌメチャ、スヴェンソンを評価するためバイエルン州を訪れていた。最初の3選手は今季を通じて追跡してきた以前からの長期的な獲得候補だが、左サイドバックのスヴェンソンは最近候補リストに加わった。視察対象の4選手は、ドルトムントが重要な2-2の引き分けを手にすることに貢献した。これにより、ドルトムントは優勝争いでバイエルンと勝ち点で並んでいる。

主力3選手の評価額は高額

ベリンガム、ギラシー、ヌメチャは全員、土曜日の一戦に先発し、存在感を示してアウェーチームの勝ち点1獲得に貢献した。同メディアによると、オールド・トラッフォードの首脳陣は、長期的なセンターフォワード補強においてギラシーを特に魅力的な選択肢とみている。経験豊富なギニア代表FWには、前線の強化に必要な決定力があると考えているという。

しかし同メディアは、得点力の高いギラシーをドルトムントに手放させるのは、現段階では極めて難しく、実現の可能性も低いと指摘する。中盤のベリンガムとヌメチャにも同様の財政面と戦力面の障壁があり、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、両選手の移籍金が高額で、獲得交渉の成立は困難になると十分に認識している。

スウェーデン代表サイドバックが代替候補に浮上

以前から候補に挙がっている3選手に加え、ユナイテッドは最終ラインの左サイドを強化すべく、ここ数カ月にわたり24歳のDFスヴェンソンについて広範な調査を行ってきたという。このポジションの強化は、夏にニューカッスル・ユナイテッドのサイドバック、ルイス・ホールの獲得に失敗したクラブにとって、引き続き優先課題となっている。

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ホールは今もオールド・トラッフォードで高く評価されているものの、最近セント・ジェームズ・パークで新契約を結んだことから、補強担当者は欧州各地で代替候補を探さざるを得なくなった。それでも内部関係者によると、スヴェンソンの評価は引き続き慎重に進められているが、スウェーデン代表DFへの正式な獲得打診は1月ではなく来夏になる可能性があるという。

獲得を狙うクラブには欧州勢との激しい競争

ユナイテッドは、冬の移籍市場で別の左サイドバックを狙うか、今季終了まで待ってスヴェンソンの獲得に動くかを判断しなければならない。さらに状況を複雑にしているのは、土曜日にミュンヘンで行われた注目の一戦に、欧州のほぼすべての主要クラブが関係者を派遣していたという調査結果だ。国内のライバルであるアーセナル、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、トッテナム・ホットスパーもスカウトを送り込んでおり、ドルトムントの有力選手を巡る競争は激しくなりそうだ。