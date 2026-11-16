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マンチェスター・ユナイテッドは、元監督のルベン・アモリムがACミランでの再会を画策しているものの、複数ポジションをこなすサイドバック、ヌサイル・マズラウィを1月に売却する可能性を否定した。モロッコ人のマズラウィはオールド・トラッフォードに残る見通しだが、守備陣のチームメートであるディオゴ・ダロトとリサンドロ・マルティネスは、今後のチーム大幅刷新を前に去就が不透明となっている。

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首脳陣が今冬のサイドバック放出を阻止

『デイリー・ブリーフィング』によると、オールド・トラッフォードの首脳陣は、ミラン、ユヴェントス、サウジ・プロリーグからの獲得への関心が「高まっている」ものの、今冬はマズラウィを「引き留める決意」だという。29歳のマズラウィは、エリック・テン・ハーグ監督の下、2024年8月にマタイス・デ・リフトとともにバイエルン・ミュンヘンから加入。移籍金は1300万ポンドで、最大1700万ポンドに上る。これまでに今季の8試合を含む85試合に出場している。左右どちらのサイドでもプレーでき、契約は2028年6月まで残っている。

イタリアとサウジアラビアからの獲得希望を拒絶

マンチェスター・ユナイテッドは2027年に守備陣を再編するため、少なくとも3人のDFを補強する計画だ。それでも、オランダ生まれのDFであるマズラウィは、戦術面での柔軟性とボール保持時の落ち着きによって、欧州や中東で「注目を集めている」。セリエAの強豪ミランとユヴェントスはマズラウィの状況を「注視」しており、サウジアラビアの幹部も1月の獲得に向けて「情報を求めた」という。

同報道は特に、ミランのアモリム監督がマンチェスターで指揮を執っていた時期から「マズラウィを非常によく知っており」、サン・シーロですぐに力を発揮できると考えていると伝えた。しかし、プレミアリーグのクラブは「売却するつもりがない」ため、獲得を狙うクラブの思惑は外れそうだ。INEOSの意思決定者は、マズラウィの退団を認めれば選手層を薄くする過ちになると確信している。

期待に応えられないDFは退団へ

クラブはモロッコ代表のマズラウィを手放すよりも、同じ右サイドバックのダロトを来年放出する方向に大きく傾いている。ポルトガル代表のダロトは、11月の代表ウィーク前に行われたアストン・ヴィラ戦で振るわず、ピッチを去る際には不満を募らせたサポーターからブーイングを浴びた。

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就任予定のマウリシオ・ポチェッティーノ新監督は、代役の候補としてビジャレアルの右サイドバック、アレックス・フリーマンをすでに挙げている。アルゼンチン人指揮官は、アメリカ代表でともに過ごしたフリーマンとモナコのFWフォラリン・バログンの両選手との再会を望んでいる。一方、移籍情報を扱うジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、チェルシーのサイドバック、マロ・ギュストの獲得を巡る最近の報道を否定した。

守備陣の大幅刷新が迫る

ユナイテッドは、バルセロナとアトレティコ・マドリーのスペイン2クラブから関心を寄せられているセンターバックのマルティネスを売却し、移籍金を得る準備を進めており、守備陣からはさらなる退団者が出る見込みだ。長年クラブに在籍するDFハリー・マグワイアとルーク・ショーも、守備陣の大幅な刷新に伴い放出される可能性がある。再編を完了させるため、ポチェッティーノ監督はセンターバックと左サイドバックを含む3選手を総額1億2000万ポンドで獲得することを狙っていると報じられている。