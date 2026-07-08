マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーと6000万ユーロの移籍で合意

マンチェスター・ユナイテッドは、中盤補強として狙っていた選手を非公式ながら獲得した。移籍市場専門家のデビッド・オーンスタイン氏によると、クラブはチェルシーとアンドレイ・サントスの移籍で合意。このブラジル人選手には、チェルシーに換算5630万ユーロの固定移籍金が支払われる。

チェルシーは2023年、ヴァスコ・ダ・ガマから1250万ユーロで獲得。その後、ノッティンガム・フォレストとRCストラスブールにレンタルされ、昨季はチェルシーでプレーした。レギュラーではないものの、2410分出場している。

サントスは2030年半ばまで契約を残しているが、出場機会は限定的だ。22歳の右利きは、4月に2033年半ばまで契約を延長し先発を約束されたモイゼス・カイセドの後塵を拝している。

出場機会を求めたサントスは、マイケル・キャリック監督に説得された。キャリック監督は中盤のオプションを広げる。ブラジル代表6試合出場。ボランチと攻撃的MFをこなす。

移籍金の一部はボーナスとして上乗せされ、チェルシーは総額約5870万ユーロを受け取る見込みだ。さらに将来的な譲渡益の10％も確保している。

マンチェスター・Uは中盤の補強が急務だった。カゼミーロがインテル・マイアミへ移籍し、ウガルテはW杯で前十字靭帯を損傷し来季の大半を欠場する見込みだ。

当初はエリオット・アンダーソンやマテウス・フェルナンデスの獲得を狙ったが、アンダーソンはシティを選択。フェルナンデスの移籍金約1億ユーロは高く、交渉は不調に終わり、彼はウェストハムからスパーズへ移籍した。

なお、マンチェスター・Uはアタランタからエデルソンも獲得することで合意。移籍金は4050万ユーロで、ボーナスで最大450万ユーロが上乗せされる。正式発表は間近とみられる。



