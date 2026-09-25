マンチェスター・ユナイテッド、シティ問題の進展を受けて緊急行動

マンチェスター・ユナイテッドは、隣人であるマンチェスター・シティに帰せられている財務違反の結果として、クラブが被った可能性があると考える金銭的・競技的損害を評価するための内部調査を開始した。この動きは、プレミアリーグが審理している当該問題における最近の進展と時を同じくして行われたものだ。

「ジ・アスレティック」紙によれば、ユナイテッドの経営陣は、マンチェスター・シティが順位表で隣人を上回った時期における、賞金やチャンピオンズリーグ出場に伴う収益を含む、過去のシーズンの成績がクラブの収入に及ぼした影響を精査しているという。

この見直しには、ユナイテッドがシティに次ぐ準優勝でリーグを終えたシーズンが含まれており、その最たるものはアレックス・ファーガソンの指揮下での2011-2012シーズン、ジョゼ・モウリーニョとの2017-2018シーズン、そしてオーレ・グンナー・スールシャール時代の2020-2021シーズンである。

また、ユナイテッドが4位のシティに次ぐ5位に終わり、得失点差でチャンピオンズリーグの出場枠を失った2015-2016シーズンも対象に含まれる。

この動きはリーグ順位の差の計算にとどまらず、クラブはこれらの成績がタイトルや欧州大会出場に関連する収入源に及ぼした可能性のある影響を検討しており、過去数年間にわたって被った可能性のある損害の金銭的価値を特定しようと試みている。

この見直しは、現最高経営責任者オマル・ベラダの在任期間にも及んでおり、彼はユナイテッドへ移籍する前、マンチェスター・シティ・グループ内の経営職に長年務めていた経歴がある。

一方、マンチェスター・シティは従来の立場を堅持しており、当該問題に関する手続きは依然として継続中で機密扱いにあると強調し、自らに向けられた告発を否定する姿勢を変えていない。

プレミアリーグの複数のクラブは、最終的な手続きがもたらす結果に注目しており、当該問題によってマンチェスター・シティに対する最終的な処分が下された場合には賠償を請求できる可能性のある法的選択肢を模索している。これはクラブ間の金銭的な紛争への扉を開くことになりかねない。