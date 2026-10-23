処分を免れる
テレビインタビューでチームの戦術的な布陣に公然と疑問を呈したものの、フェルナンデスはキャプテンマークを引き続き巻き、処分も免れる見通しだ。『Mirror Football』の報道によると、オールド・トラッフォードの首脳陣は主将を処分しないことを決めた。
クラブは、マンチェスター・ユナイテッドが開始2分以内に先制を許し、欧州で1-4の惨敗を喫した後、MFがあからさまにいら立ちを見せていたことを認識している。公の場で不満を口にしたことには内部で落胆の声もあるが、クラブ幹部は感情が高ぶっていたことを受け止め、怒りの原因も理解している。
ベンチの指示に矛先
試合終了後に話したフェルナンデスは、チームの出来を厳しく振り返った。「初めてではない。僕たちは出だしにつまずき、相手に非常に早い時間帯に得点された」と語った。「ボールへのプレッシャーがあまりなく、ボールを持ったときの良い動きも少なく、うまくいったことはほとんどなかった。
「早い時間帯に失点すると、負けを意識した状態で試合を進めることになる。そこから抜け出すのは難しい。勇気を持ってボールを保持し、何かを起こそうとしてもね。
「それができなければ、この状況から抜け出すのは非常に難しくなる」
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さらにフェルナンデスは、守備に関するベンチからの指示に明確に矛先を向けた。「マンツーマンでプレスをかけず、ときには背後にスペースを残して、相手を待ちながらボールを奪おうとするのはスタッフの判断だ。でも、こうしたチームにスペースを与えると、相手が自信をつけることもある」と説明した。解説者のジェイミー・キャラガーはこの発言を強く非難し、一連の発言を「恥ずべきもの」と評した。
処分をめぐる鮮明な対照
フェルナンデスへの寛大な対応は、最近のクラブ内での前例とは大きく異なる。リサンドロ・マルティネスは先日、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと取締役会を批判し、罰金を科されたうえ、公の場で謝罪を求められた。
一方、キャリック監督は主将の見解を明確に否定した。「後半は実際、マンツーマンで部分的にプレスをかけ、そこから失点した」と反論。「それに、どんなシステムで、どんな戦術でプレーしようと、走らず、前にも後ろにも走らなければ勝てないという面もある」
監督の去就は不透明
厳しい目が向けられるなか、キャリック監督はひとまず続投することになった。複数の報道によると、45歳の指揮官は日曜日に行われるマルコ・ローゼ率いるボーンマスとの一戦でも、オールド・トラッフォードで指揮を執る。
ただし、クラブ首脳陣は後任候補の検討を積極的に進めている。報道によれば、監督交代に踏み切る場合、ユリアン・ナーゲルスマンが後任の最有力候補に浮上している。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の元監督は現在フリーで、マンチェスターで指揮を執ることに前向きだという。