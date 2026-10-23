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マンチェスター・ユナイテッドは、試合後の波紋を呼ぶインタビューを受け、主将ブルーノ・フェルナンデスへの懲戒処分の可能性について最終決定を下したと報じられている。チャンピオンズリーグでコモに完敗した後、ポルトガル人MFはマイケル・キャリックの戦術について遠慮なく批判した。

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処分を免れる

テレビインタビューでチームの戦術的な布陣に公然と疑問を呈したものの、フェルナンデスはキャプテンマークを引き続き巻き、処分も免れる見通しだ。『Mirror Football』の報道によると、オールド・トラッフォードの首脳陣は主将を処分しないことを決めた。

クラブは、マンチェスター・ユナイテッドが開始2分以内に先制を許し、欧州で1-4の惨敗を喫した後、MFがあからさまにいら立ちを見せていたことを認識している。公の場で不満を口にしたことには内部で落胆の声もあるが、クラブ幹部は感情が高ぶっていたことを受け止め、怒りの原因も理解している。

ベンチの指示に矛先

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試合終了後に話したフェルナンデスは、チームの出来を厳しく振り返った。「初めてではない。僕たちは出だしにつまずき、相手に非常に早い時間帯に得点された」と語った。「ボールへのプレッシャーがあまりなく、ボールを持ったときの良い動きも少なく、うまくいったことはほとんどなかった。

「早い時間帯に失点すると、負けを意識した状態で試合を進めることになる。そこから抜け出すのは難しい。勇気を持ってボールを保持し、何かを起こそうとしてもね。

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「それができなければ、この状況から抜け出すのは非常に難しくなる」

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さらにフェルナンデスは、守備に関するベンチからの指示に明確に矛先を向けた。「マンツーマンでプレスをかけず、ときには背後にスペースを残して、相手を待ちながらボールを奪おうとするのはスタッフの判断だ。でも、こうしたチームにスペースを与えると、相手が自信をつけることもある」と説明した。解説者のジェイミー・キャラガーはこの発言を強く非難し、一連の発言を「恥ずべきもの」と評した。

処分をめぐる鮮明な対照

フェルナンデスへの寛大な対応は、最近のクラブ内での前例とは大きく異なる。リサンドロ・マルティネスは先日、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと取締役会を批判し、罰金を科されたうえ、公の場で謝罪を求められた。

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一方、キャリック監督は主将の見解を明確に否定した。「後半は実際、マンツーマンで部分的にプレスをかけ、そこから失点した」と反論。「それに、どんなシステムで、どんな戦術でプレーしようと、走らず、前にも後ろにも走らなければ勝てないという面もある」

監督の去就は不透明





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厳しい目が向けられるなか、キャリック監督はひとまず続投することになった。複数の報道によると、45歳の指揮官は日曜日に行われるマルコ・ローゼ率いるボーンマスとの一戦でも、オールド・トラッフォードで指揮を執る。

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ただし、クラブ首脳陣は後任候補の検討を積極的に進めている。報道によれば、監督交代に踏み切る場合、ユリアン・ナーゲルスマンが後任の最有力候補に浮上している。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の元監督は現在フリーで、マンチェスターで指揮を執ることに前向きだという。