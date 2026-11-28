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マンチェスター・ユナイテッドの苦境は一向に収まらない。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは土曜日、やや改善した姿を見せたものの、カラム・ウィルソンに2得点を許すなどして、オールド・トラッフォードでブレントフォードに0-4で敗れた。ユナイテッドは19位にとどまり、クリスタル・パレスが日曜日にホームでハル・シティに勝てば最下位となる。プレミアリーグのアウェー戦で過去10試合勝利がなかったブレントフォードは、見事に5位につけている。

ジョシュア・ザークツィーは今回もポチェッティーノ監督の信頼を得て起用され、開始4分には指揮官の期待に応える絶好のチャンスを迎えた。オランダ代表FWはユーリ・ティーレマンスからパスを受けたが、シュートはブレントフォードのGKクィービーン・ケレハーを破れなかった。

終盤にイエローカードを受け、出場停止となったハリー・マグワイアも、力強いヘディングでゴールに迫ったが、ボールはクロスバーを直撃。こぼれ球を拾ったアマド・ディアロのシュートは、セップ・ファン・デン・ベルフにブロックされた。ブルーノ・フェルナンデスのヘディングも枠を外れたが、ユナイテッドの立ち上がりは期待を持たせるものだった。

しかし、先制したのはブレントフォードだった。ミッケル・ダムスゴーがペナルティーエリア手前でフリーになったダンゴ・ワッタラを見つけ、ワッタラは素早くウィルソンへパス。イングランド人FWは巧みなトラップでマグワイアをかわすと、右足で力強くシュートを放ち、センネ・ラメンスを破った。スコアは0-1となった。

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これでユナイテッドは第12節でも失点し、クラブの不名誉な記録に並んだ。プレミアリーグ開幕からの12試合すべてで無失点を逃したのは、1930-31シーズンだけだった。

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先制後のブレントフォードは一段とのびのびとプレーし、30分を過ぎて再びユナイテッドの守備を崩した。ダムスゴーの鋭いスルーパスが走り込むワッタラにぴたりと合い、ワッタラはリサンドロ・マルティネスを切り返しでかわすと、マグワイアの股を抜くパスでウィルソンにつないだ。ウィルソンが難なく押し込み、0-2とした。

これにより、ユナイテッドはプレミアリーグの不名誉な新記録を樹立した。6ハーフ連続で各ハーフに2失点以上を喫したチームは、それまで存在しなかった。後半は大きな立て直しが必要だったが、立ち上がりに生み出した好機はパトリック・ドルグのシュート程度。デンマーク人選手の一撃はケレハーに阻まれた。

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見応えのある試合の中で、ティーレマンスはゴールにあと一歩まで迫った。ベルギー人選手の見事なシュートはクロスバーをかすめて枠を越えた。ペナルティーエリア内でレニー・ヨロがケビン・シャーデにファウルを犯した場面でも、VARが介入するには不十分と判断され、ホームチームには運も味方した。その直後、ザークツィーに代わってマテウス・クーニャが投入されると、オールド・トラッフォードは歓声に包まれた。

しかし、このブラジル人選手も流れを変えることはできなかった。ユナイテッドは相変わらず精彩を欠き、試合終了10分前に決定的な3点目を許した。ディオゴ・ダロトのヘディングがクリストファー・アイェルの太ももに当たり、ゴール前数メートルにいたアイェルがきっちりと決めて0-3。さらにアディショナルタイムには、シャーデがループシュートで0-4とした。