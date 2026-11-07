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マンチェスター・ユナイテッドの新監督探しに新たな展開があった。クラブ首脳陣は、マイケル・キャリックの後任候補を求めてブンデスリーガに目を向けていると報じられている。かつてエディ・ハウがオールド・トラッフォードの監督の座を巡る有力候補とみられていたが、INEOS主導の首脳陣は現在、ドイツでより異色の選択肢を模索しているとみられる。

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ハウ監督への疑問が浮上、ヘーネス監督との関連が報じられる

キャリック監督は国内シーズンの低調なスタートを受け、厳しい目にさらされ続けている。現在のマンチェスター・ユナイテッド指揮官は、ホームでボーンマスに0-3で大敗した後の緊急協議を乗り切ったが、ローマを相手にチャンピオンズリーグでタイムリーな逆転勝利を収め、重圧は一時的に和らいだ。

後任候補には、アントニオ・コンテ、ユリアン・ナーゲルスマン、元ニューカッスル指揮官のエディ・ハウら著名な監督の名前が挙がっている。しかし、『インディペンデント』によると、オールド・トラッフォードの首脳陣はハウを高く評価しきれておらず、評価の高いシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督へと関心を移している。

マンチェスター・ユナイテッドは正式な後任を希望

マンチェスター・ユナイテッドの経営陣は、オールド・トラッフォードで繰り返されてきた流れを断ち切りたい考えだ。仮にキャリック監督の解任に踏み切る場合、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと最高経営責任者のオマール・ベラーダは、再び暫定監督でしのぐのではなく、正式な監督を任命する決意だと、『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドでは短期的な監督起用が繰り返されてきた。過去にはオーレ・グンナー・スールシャールとラルフ・ラングニックが後任決定までの空白を埋めるために就任した。キャリック自身も前シーズン後半に暫定監督を務めた後、指揮を執ることになった。ヘーネスの招聘は、苦境にあったチームを立て直した新進気鋭の監督を狙うという点で、ルベン・アモリムを招聘した際と同様、クラブの幅広い戦略に沿うものとなる。

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評価を高めるヘーネスと、続投を懸けるキャリック

ヘーネスはここ数年、ドイツで監督としての評価を急速に高めている。2023年に降格の危機にあったシュトゥットガルトの指揮を執って以来、44歳の指揮官は目覚ましい立て直しを実現し、チャンピオンズリーグ出場権の獲得とDFBポカール優勝に導いた。

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INEOSが長期的な選択肢を検討する一方、キャリックは続投に向けて奮闘しており、先日の欧州での勝利が転機になると考えている。ローマ戦の勝利後、キャリックは「一試合として見れば、素晴らしい夜だった」と説明した。「私たち全員にとって良い夜だったが、まだ何も成し遂げていない。前進するために生かさなければならない一つの瞬間だ」

キャリックはチェルシー戦で好調だった時間帯も、着実に前進している証拠として挙げた。「試合を見返すと、前半はそれほど悪くなかった」と付け加えた。「改善の兆しは間違いなく見えている。それを次につなげなければならない」

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待ち受ける重要なアストン・ヴィラ戦

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、キャリックの去就を左右しかねないアストン・ヴィラ戦でプレミアリーグの戦いに戻る。好結果を収めれば、キャリック監督は必要な時間を得て、欧州での勝利の勢いをさらに広げる足場を築ける。逆に国内で再び敗れれば、経営陣は決断を迫られ、オールド・トラッフォードで新時代を始めるべく、ヘーネスの招聘に向けた動きを加速させる可能性がある。