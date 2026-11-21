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マンチェスター・ユナイテッドは、リサンドロ・マルティネス退団後を見据え、イタリア代表CBジョルジョ・スカルヴィーニの獲得でリヴァプールと競合している。また、ナポリとの契約交渉が続く元所属MFスコット・マクトミネイについて、2027年に再び迎え入れる可能性もクラブ首脳陣に伝えられた。

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補強責任者が守備の獲得候補を調査

TEAMtalkによると、ユナイテッドは前線、左サイドバック、センターバックの補強を準備する中、スカルヴィーニを詳しく調査している。イタリア代表DFは複数クラブの補強部門から注目されており、2027年1月、または来夏に向けた守備の主要な獲得候補となる可能性がある。こうした動きの背景には、マルティネスの契約が、クラブ側に1年間の延長オプションがあるにもかかわらず、残り数カ月となっていることがある。

代理人協会会長、バルセロナの関心に疑問

マルティネスの去就 を巡る憶測は、バルセロナがアルゼンチン代表DFを高く評価しているという同メディアの先の報道に加え、本人がラ・リーガの強豪からのオファーに耳を傾ける意向だとするスペインでの報道を受けて強まっている。しかし、スペインサッカー代理人協会のペドロ・ブラボ会長は、カタルーニャへの移籍の可能性に否定的な見方を示した。

移籍の噂について、ブラボ会長は「私の知る限り、リサンドロにはデコも［ハンジ・］フリックも乗り気ではない」と語った。さらに、マルティネスについて、フリック監督とスポーツディレクターのデコが発しているメッセージは明確だとして、「彼は良い選手だが、我々は彼を望んでいない。我々には合わない」と付け加えた。

バルセロナの姿勢にかかわらず、マルティネスの契約状況は、近い将来のオールド・トラッフォード退団を示唆している。

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スコットランド代表MF、イングランド復帰を検討

守備陣の補強計画に加え、同報道によると、ユナイテッドの元MFマクトミネイは2027年のプレミアリーグ復帰を真剣に検討している。古巣には、下部組織出身の同選手をマンチェスターに呼び戻す機会があることがすでに伝えられており、クラブ関係者もその可能性を否定していない。

同メディアの情報筋は、現行契約が18カ月後に満了するスコットランド代表MFについて、ナポリがセリエAにとどめることを依然として望んでいるとみている。両者の契約交渉には現在大きな隔たりがあるため、仲介者たちは合意点が見つからなかった場合に備え、移籍先となり得るクラブへの働きかけを始めている。

負傷からの回復が冬の動きを左右

今後数カ月、ユナイテッドが両選手の獲得にどう動くかは、時期が決定的な要素となる。スカルヴィーニは負傷から復帰したばかりで、1月の移籍は時期尚早となる可能性がある。そのため、ユナイテッドとリヴァプールは、いつ獲得を申し込むか判断する前に、引き続き同選手のプレーを追う。一方、イタリアで続くマクトミネイの契約交渉の行き詰まりが、2027年の古巣復帰が具体的な選択肢になるかどうかを左右する。