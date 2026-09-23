マンチェスター・ユナイテッド、アモリム解任のコストはミランとの合意により「わずか」950万ユーロにとどまった

マンチェスター・ユナイテッドは年間財務結果を発表し、ルベン・アモリムとそのスタッフの残りのメンバーの解任に950万ユーロを要したことを明らかにした。現ミラン指揮官は2024年11月にマンチェスターのクラブの監督に就任し、その後2026年1月に解任された。当初の補償額は1940万ユーロに設定されていたが、ポルトガル人指揮官の契約には新たなクラブを見つけた場合にその金額が減額される条項が含まれており、それは今夏、ジェリー・カルディナーレとの合意によって実現した。