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マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラとのプレミアリーグの一戦で悪夢のような立ち上がりを迎え、同大会で最も早く2点のリードを許すクラブ新記録を作ってしまった。オールド・トラフォードでアウェーチームに開始4分間で2ゴールを奪われ、マイケル・キャリック率いるチームは大きく動揺した。

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マンチェスター・ユナイテッド、ヴィラの立て続けの2得点にぼう然

マンチェスター・ユナイテッドにとって苦しいシーズンは、日曜日にさらなるどん底を迎えた。アストン・ヴィラとのプレミアリーグの一戦で、立ち上がりに守備が崩壊。オールド・トラッフォードのファンが信じられない思いで見守る中、キャリック率いるチームは開始わずか3分42秒で2点のビハインドを負った。クラブのプレミアリーグ史上、最も早い時間帯での0-2だ。

これまでの記録は、2023年8月のノッティンガム・フォレスト戦で喫したものだった。このときも会場はオールド・トラッフォードで、ユナイテッドは開始3分47秒で0-2とされていた。

キャリック率いるチームを苦しめる守備のミス

ホームチームがヴィラの激しさに対応できず、スタジアムの雰囲気はたちまち険悪になった。『ザ・サン』によると、クラブ幹部のオマル・ベラダ氏とジェイソン・ウィルコックス氏が、起きている事態に明らかに不満そうな様子でスタンドにいる姿を目撃された。その表情は、サポーターのいら立ちを映し出していた。チームは今季リーグ戦の最初の9試合で、わずか1勝しか挙げていない。

ヴィラは開始2分足らずで先制した。20歳のブラジル人ウインガー、アリソンが右サイドで広大なスペースを与えられ、GKセンネ・ラメンスの股下を抜くシュートを決めた。ホームチームの状況はその直後、さらに悪化する。ユナイテッドの守備が再び崩れ、ラメンスはヴィラの次のシュートをクリアできず、ボールを元チェルシーのストライカー、ニコラス・ジャクソンの目の前に押し出した。ジャクソンがアウェイチームのリードを2点に広げ、オールド・トラッフォードはぼう然とした。

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ヴィラ、ユナイテッドの弱点を突いて再び主導権

衝撃的な立ち上がりとなったものの、ユナイテッドは前半終了までに試合に戻る道を見いだした。マテウス・クーニャがペナルティーエリア内でブバカル・カマラに倒され、ブルーノ・フェルナンデスが得たPKを成功させた。さらにユーリ・ティーレマンスが同点弾を決め、オールド・トラッフォードにかすかな希望をもたらした。

しかし、その期待は後半早々に打ち砕かれた。アストン・ヴィラがユナイテッドの守備の脆さを再び突いたのだ。アウェイチームは後半開始から8分間で2得点。ジョン・マッギンがPKを決めると、レオン・ゴレツカがヴィラに再び主導権をもたらし、試合での優位をさらに広げた。

残留への厳しい戦い続く

19位でこの試合を迎えたマンチェスター・ユナイテッドは、最下位圏から抜け出すために勝ち点を切実に必要としている。今季のプレミアリーグで挙げた勝利は、8月のイプスウィッチ・タウン戦での1勝だけだ。