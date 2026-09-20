マイケル・キャリック体制下のマンチェスター・ユナイテッドの戦術的アイデンティティーは、依然として発展途上にある。クレイブン・コテージでの1-1のドローは、そのことを示すもどかしい内容だった。主導権を握りながらも、それを決定力へと結びつけることはできなかった。マンチェスター・ユナイテッドはボール保持率57％を記録し、フルアムのゴールに29本のシュートを浴びせたが、粘り強い西ロンドン勢のブロックを崩すために必要な、敵陣深くでの鋭さを欠いていた。前半はスコアレスで折り返したが、後半は守備の綻びと、終盤の必死の同点狙いが際立つ混沌とした展開となった。

試合が動いたのは63分だった。リサンドロ・マルティネスが不用意にボールを自陣ゴールへ流し込み、フルアムに先制点を献上。相手の粘りに見合うとも言えるリードを許した。マンチェスター・ユナイテッドは意気消沈する敗戦に向かうかに見えたが、89分に途中出場のパトリック・ドルグからのアシストを受けたマテウス・クーニャがゴールを奪い、ついにこじ開けた。2.07というxGはマンチェスター・ユナイテッドが勝ち点3を持ち帰るべき内容だったことを示しているが、13回のCKの場面を価値の高いチャンスへ変えられなかった点は、キャリックにとって大きな構造的懸念材料のままだ。

GK＆DF

S. ラメンス - 6/10

若きGKは前半こそ大半の時間で傍観者だったが、フルアムがより大胆になるにつれて対応を迫られた。最終的に6セーブを記録し、ホームチームがカウンターから追加点を狙った場面でもマンチェスター・ユナイテッドを踏みとどまらせた。オウンゴールについては、ポジショニングの悪さというより不運な距離感によるもので、どうすることもできなかった。

D. ダロト - 6/10

右サイドで安定した出口となり、攻撃面でも良好なサポートを見せた。マンチェスター・ユナイテッドが記録した大量のクロス、合計34本にも貢献した。守備ではアレックス・イウォビに対して堅実だった一方、フルアムがハーフスペースを素早く使って切り替えてきた際には、戻りのスピード対応で苦しむ場面もあった。

L. マルティネス - 4/10

アルゼンチン人DFにとっては厳しい午後となった。前進性のあるパスでマンチェスター・ユナイテッドのボール支配を支えた一方、63分のオウンゴールが試合の分岐点となった。空間認知のミスがチームに甚大なプレッシャーをもたらし、この場面の後はらしくない動揺も見せた。

H. マグワイア - 7/10

空中戦で支配的な出来だった。大半の競り合いを制し、マンチェスター・ユナイテッドがフルアムを成功した空中戦わずか2回に抑える中で大きく貢献した。最終ライン4枚の中で最も落ち着いており、しばしば中盤へ持ち上がってライン間を攻略。圧力をかけ続ける時間帯でも高い最終ラインを維持した。

L. ショー - 6/10

84分にドルグと交代するまで、左サイドでいつも通りのバランスを提供した。ポジショニングは規律正しかったが、非常に低い位置で構えるフルアム守備を崩すには、オーバーラップの力強さがやや足りなかったかもしれない。セットプレーのキックはマンチェスター・ユナイテッドのCK数増加に貢献したものの、決定的な質には欠けた。

MF

B. フェルナンデス - 6/10

主将はマンチェスター・ユナイテッドの創造性を担う主たる原動力だったが、この日は精度より量が目立つ試合となった。良いスペースを見つけ、チームの589本のパス成功の中心でもあったが、ラストパスは密集するフルアムのペナルティーエリア内でたびたび引っかかった。シュート局面でも本来の決定力ある鋭さを欠いた。

Y. ティーレマンス - 6/10

ダブルボランチの一角で安定感をもたらし、マンチェスター・ユナイテッドの57％のポゼッション維持を支えた。効率よくボールを回し、最終ラインの前で盾にもなったが、フルアムの4回のカウンターの勢いにかわされる場面も時折あった。

K. マイヌー - 7/10

この若手は技術的な輝きを随所にのぞかせ、フルアムのプレッシャーを難なくいなした。プレッシャー下でもボールを受けられる能力は、マンチェスター・ユナイテッドのビルドアップにとって極めて重要だった。キャリックがより攻撃の勢いを求めて80分に交代させたが、その時点までに戦術的な軸としての価値は十分に示していた。

FW

M. ラッシュフォード - 5/10

ティモシー・カスターニュ相手に思うようなプレーができず、ウイングとしては静かな一戦となった。試合に大きな影響を与えられないまま、77分に交代。低い守備ブロックを崩せなかったマンチェスター・ユナイテッドの苦戦には、彼の仕掛けの少なさも影響した。

B. エンベウモ - 6/10

サイドでよく走り、フルアムが記録した13本のブロックシュートのうち複数を引き出した。仕事量は称賛に値し、幅を取ってピッチを広げ続けたが、ベルント・レノを破るための決定的なフィニッシュを欠いた。

M. クーニャ - 8/10

間違いなくマンチェスター・ユナイテッド最高のパフォーマーだった。89分の同点弾以前から、敵陣深くで最も危険な脅威となっていた。ゴールも見事に決め切り、この午後を通じてチームに欠けていたストライカーらしい嗅覚を示し、ロンドンから勝ち点ゼロで帰る事態を回避した。

途中出場＆監督

J. ズィルクゼー - 5/10

77分にラッシュフォードと交代で出場。異なるフィジカル面の特徴をもたらしたが、慌ただしい終盤の流れにはうまく入り込めなかった。

M. マウント - 6/10

80分にマイヌーと交代。エネルギーを注入し、最終的に同点ゴールにつながる終盤の圧力維持にも貢献した。

P. ドルグ - 7/10

極めて重要な短い出場時間だった。84分にショーに代わって投入されると、89分のクーニャのゴールをアシスト。ラスト数分で見せた縦への鋭さは、まさにマンチェスター・ユナイテッドに欠けていたものだった。

マイケル・キャリック - 6/10

キャリックのチームはスタッツ上では支配したが、低い守備ブロックに対するプランBの欠如は懸念材料だ。ただし、終盤の交代策、とりわけドルグ投入は、勝ち点1を拾ううえで決定的だった。29本のシュートを放ちながら1点しか奪えなかったことには、不満を募らせるはずだ。