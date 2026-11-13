共有 GOALをGoogleでフォロー

マウリシオ・ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドの新監督就任が発表された直後、アメリカ代表に別れを告げる場で感情を抑えきれず、涙を流した。アルゼンチン人指揮官はオールド・トラッフォードでの2年半契約に合意。マイケル・キャリックの後任として、驚きのプレミアリーグ復帰を果たすことになった。

広告

ポチェッティーノにとって喜びと寂しさが入り交じる別れ

ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッド監督就任により、アメリカ代表での成功に満ちた指揮官生活は幕を閉じる。しかし、この転身は本人にとって精神的に大きな負担となっているようだ。就任のニュースが報じられてから初めて報道陣の前に姿を見せた54歳の指揮官は、迫る別れについて語る際、目に見えて感情を揺さぶられていた。

金曜日に記者団の取材に応じた際には、発表に伴う感情の重さが表情に表れていた。2024年9月から率いてきたアメリカ代表への深い愛着を示す、飾らない反応だった。監督が涙を流すのは解任後であることが多いが、ポチェッティーノは代表監督の職を離れる決断が重くのしかかっていると明かした。一方で、木曜日にキャリックが解任された後、オールド・トラフォードからの誘いを断ることもできなかった。キャリックはプレミアリーグで8試合勝利なしが続いた後にクラブを去った。

最後の会見であらわになった感情

ポチェッティーノはアメリカ代表の今後の試合を終えた後、11月19日に正式にオールド・トラフォードで指揮を執る。初陣は11月22日の日曜日、敵地でのリヴァプール戦という大一番になる。迫る別れを振り返り、こう認めた。「普通は逆です。解任されて、残りたいから泣く。この場合は逆です。本当に難しい決断ですが、同時に次の一歩が楽しみでもあります」

ポチェッティーノは、アメリカのサッカー界が変化を遂げた時期を共に過ごした人々への感謝も述べた。自身の構想を支えた人々に直接語りかけ、この2年間で築いた絆を強調した。「スタッフと選手たちに、この2年間、本当にありがとうと言いたいです。素晴らしいプロジェクトを共にする中で、皆さんのおかげで私は本当に幸せでした。今、それを終えるのは私にとってつらいことです」。感情のこもった会見で、そう付け加えた。

広告 広告

アメリカ代表に残した功績

オールド・トラフォードで正式に指揮を執る前に、54歳のポチェッティーノはアメリカ代表のハイチ戦を指揮し、2024年9月に始まった代表監督としての歩みに幕を下ろす。当初の契約期間は今夏のワールドカップまでだったが、アメリカ代表をベスト16に導いた後、2030年大会終了まで4年間の契約延長を勝ち取った。今週の2試合を前に、35試合で22勝という目覚ましい成績を残している。

Related Topics

転身の難しさについて、ポチェッティーノは連盟内で共に成長してきたことを強調した。涙を拭いながら、「私たちは心から信じるプロジェクトを共有し、共に前進することにとても胸を躍らせていました。だからこそ、決断はより難しくなります」と説明した。「寂しい決断ですが、私たちはプロです。夢を実現するために、次の一歩を見つけようとしなければなりません。私たちは連盟を成長させ、世界各地でも成長しました。スピーチは用意していません。心から話しています。私たちは意欲と、苦しい時に力を振り絞る力を取り戻しました」

オールド・トラフォードで待つ難題

新監督は別れの言葉の締めくくりに、アメリカのメディアとファンの誠実さに感謝し、こう語った。「私たちと私自身の価値を認めたいと思います。本当にありがとう。皆さんは自分の仕事を大切にしています。私たちにうそをついたことはありません。難しい決断ですが、前に進まなければなりません」

広告

オールド・トラフォードに着任すれば、ポチェッティーノには低迷するマンチェスター・ユナイテッドを立て直すという難題が待つ。チームはプレミアリーグ開幕から10試合でわずか1勝5分けの勝ち点8にとどまり、現在18位に沈んでいる。