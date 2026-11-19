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マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドに正式に就任した。新監督は早くも、かつて率いたアメリカ代表の選手を迎えて戦力を強化しようとしている。アメリカ代表監督時代によく知るラ・リーガの選手の獲得を優先していると報じられた。

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マンチェスター・ユナイテッド、ビジャレアルDFの1月獲得を検討

『デイリー・テレグラフ』によると、マンチェスター・ユナイテッドはビジャレアルに所属する22歳のサイドバック、アレックス・フリーマンの1月の獲得に向けて話し合った。先週、マイケル・キャリックの後任に決まった新監督ポチェッティーノには、次の移籍市場でサイドバックとストライカーの獲得に向けた支援が与えられる。

フリーマンは2026年1月のビジャレアル加入後に活躍し、イニゴ・ペレス監督の下でトップチームの重要な選手となった。ウイングとしてキャリアを始めたが、右サイドバックに定着。左サイドでもプレーできる万能性を示している。

トッテナムとチェルシーの元監督であるポチェッティーノは、以前アメリカ代表でフリーマンを指導した。フリーマンをA代表デビューさせ、アメリカが戦ったワールドカップの5試合中4試合で先発に起用している。

ポチェッティーノ、フリーマンの世界最高クラスになれる可能性を絶賛

ポチェッティーノは6月、アメリカがワールドカップでオーストラリアに勝利した試合でフリーマンが得点した後、同選手を高く評価した。試合後にその成長を振り返り、姿勢と将来性の両方を称賛している。

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「彼はとても謙虚で、素晴らしい資質を持ち、いつも人の話を聞く」とポチェッティーノは語った。「一緒に過ごし、指導するのが本当に楽しい。素晴らしい選手だ。私にとって彼には、そのポジションで世界最高の選手の一人になれる可能性がある」

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ポチェッティーノ、守備陣の補強を重視

ユナイテッドが注目するアメリカ代表選手はフリーマンだけではない。フラムの左サイドバック、 アントニー・ロビンソン と アメリカ代表FWフォラリン・バログン にも、1月の移籍の可能性が報じられている。前回の移籍市場では最終ラインへの大型投資を見送ったユナイテッドだが、2027年に守備陣の補強を再検討する可能性があり、サモラはロビンソンも候補に挙がると見ている。

『GOAL』の取材に対し、サモラはこう語った。「そう思う。［ロビンソンは］長年、サイドバックとして比較的安定したプレーを続けている。今では豊富な経験を持つ候補の一人になるかもしれない。プレミアリーグで長年プレーし、もちろん代表での経験もある。優れた選手で、フラムでも力を示し続けている。正直なところ、［アルバロ］アルベロアの下で彼らがどうなるのか興味がある」

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1月の補強に動く前にリヴァプール戦

1月の補強に目を向ける前に、ポチェッティーノは監督として早速試練を迎える。 今日マンチェスターに到着した 新監督は、今週末に敵地で行われるリヴァプール戦での初采配に備える。

今後数週間、ユナイテッドの現有戦力がどのようなプレーを見せるかが、ポチェッティーノの冬の最終的な補強希望リストを左右する。フリーマンとの再会を強く望むなら、ユナイテッドはシーズン途中に主力を手放すようビジャレアルを説得しなければならない。