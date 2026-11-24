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マンチェスター・ユナイテッドの新監督マウリシオ・ポチェッティーノが、ドルトムントでの出場機会に不満を抱く17歳の米国代表逸材マティス・アルベルトの今夏の獲得を検討していると報じられた。アルゼンチン人指揮官は米国代表監督時代に高い評価を受けるアタッカーを指導しており、ドイツで出場時間が限られたままなら、オールド・トラッフォードへの道を開く可能性がある。

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ポチェッティーノ、出場機会に不満のドルトムントの17歳を注視

『スカイ・ドイツ』によると、ポチェッティーノはドルトムントで定期的に出場できていないアルベルトの獲得を、マンチェスター・ユナイテッドに働きかける可能性がある。17歳の攻撃的な才能は今季、3試合で計128分の出場にとどまっており、現状に不満を抱いている。土曜日には珍しく出場機会を得て、 ドルトムントがボルシアMGに1-0で勝利した試合 の72分から途中出場した。

アルゼンチン人指揮官が若き米国人アタッカーを高く評価

ポチェッティーノはアルベルトの能力をよく知っている。米国代表監督時代に若い頃からその成長を支え、A代表に招集したからだ。 最近オールド・トラッフォードの指揮官に就任した ことで、ユナイテッドが将来に向けた計画を進める中、両者のつながりが再び注目されている。

報道によると、ポチェッティーノはかつて代表で指導したアルベルトを今も高く評価し、その才能を開花させるには「アルベルトは試合に出る必要がある」と考えている。今後数カ月でブンデスリーガでの状況が改善しなければ、アルゼンチン人指揮官はイングランドでトップチームの試合により定期的に出場する機会を与える可能性がある。

すでに米国代表の記録を樹立

ドルトムントのアカデミーで最も有望な選手の一人と広く評価されるアルベルトだが、ドイツではまだトップチームで本格的な飛躍を遂げていない。ドルトムントのトップチームでは全公式戦を通じて4試合に出場し、先発は9月上旬のDFBポカール1回戦での1度だけだ。

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一方、米国代表ではすでに5試合に出場している。2026年9月30日には、 17歳131日でチリとの4-2の勝利で得点し 、代表2試合目にして米国代表史上最年少得点記録を樹立した。ただし、その4日後にはキャバン・サリバンが17歳6日でメキシコ相手に得点し、記録を更新した。

今夏の移籍市場が決め手となる可能性

現時点で冬の移籍は選択肢にない。ドイツの同メディアによると、アルベルトはまず今季の残りがどう展開するかを見たいと考えている。今後数カ月、ドルトムントでの出場時間を見極めてから次の一歩を決める。不満が続けば、ポチェッティーノとユナイテッドは今夏、具体的な獲得に動く構えだ。