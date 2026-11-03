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2007年、サー・アレックス・ファーガソン監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが圧巻の攻撃サッカーでローマを7-1で圧倒した歴史的な一夜を振り返る。ユナイテッドは攻撃の手を緩めず、第1戦のビハインドを鮮やかに覆した。

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マンチェスターには、雨が特別な熱気を帯びる夜がある。その熱気はストレットフォード・エンドからピッチの芝生まで伝わっていく。2007年4月10日は、そんな夜だった。欧州の舞台で逆転劇が起こりそうな気配が漂っていたが、満員の観衆の誰も、この後に繰り広げられる圧倒的な光景を予想できなかっただろう。ローマでの第1戦を1-2で落としていたサー・アレックス・ファーガソン監督率いるマンチェスター・ユナイテッドは、準決勝進出を決めたにとどまらない。チャンピオンズリーグの語り草として残るパフォーマンスで、ローマを徹底的に打ちのめした。

歴史に残る前半の猛攻

試合は、ユナイテッドの強い意志を示す形で始まった。繊細なプレーで称賛されることの多い、現在のユナイテッド監督マイケル・キャリックが、11分に豪快な一撃を見せる。中央でボールを受けると顔を上げ、カーブのかかったシュートを放った。ドニはその場から動けなかった。これを機にユナイテッドの攻撃が爆発する。ルチアーノ・スパレッティ監督の下では普段、落ち着いたプレーを見せるローマも、突然嵐にのみ込まれたかのようだった。重傷から復帰したアラン・スミスが17分に力強く2点目を決め、復活を印象づけた時には、すでに勝負の流れは変わっていた。オールド・トラッフォードは大歓声に揺れ、イタリアからの客人をのみ込むようだった。

Getty Images

ローマが態勢を立て直す間もなく、19分にはウェイン・ルーニーが見事に流れるような攻撃から滑り込んで3点目を決めた。7分間での3得点により、ユナイテッドは劣勢を一方的な展開へと変えた。ローマの選手たちは答えを求めてベンチに目を向けたが、このテンポでプレーする相手への対処法は見つからなかった。前半終了間際には、その後の10年間、欧州サッカーを代表する存在となる男が主役に躍り出る。クリスティアーノ・ロナウドは、対応に苦しむ守備陣に向かって仕掛け、44分に低いシュートをゴール隅に突き刺した。前半だけで4-0。勝負は決まっていたが、ユナイテッドの攻撃はなお勢いを増していった。

ポルトガルの名手が試合を支配

前半が全力疾走なら、後半は研ぎ澄まされたプレーの連続だった。再開からわずか4分、ロナウドが再び得点する。後に代名詞となる得点への嗅覚を発揮してゴール前へ入り込み、ライアン・ギグスのクロスを押し込んで5点目を奪った。アウェーチームにとっては容赦のない展開だった。ユナイテッドが前進するたびに、ローマの最終ラインはマンチェスターの雨に溶ける砂糖のように崩れた。準決勝進出への大きな期待を胸に乗り込んできた相手を、応援する選手たちがあまりにも簡単に崩していく。ファンは声援を送るだけでなく、信じられないというように笑っていた。

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ユナイテッドのユニフォームを着て迎えた、おそらく自身最高の夜を満喫していたキャリックは、60分に遠距離から技術の粋を尽くした一撃を放ち、6点目を加えた。6-0となり、記録を確認する動きも慌ただしくなった。69分にはローマの主将ダニエレ・デ・ロッシが技ありの一撃で1点を返したが、その瞬間も、この夜の主役であるホームチームの物語の一場面にすぎなかった。ファーガソン監督が次々と選手を交代させても勢いは衰えず、途中出場の選手が、ユナイテッドのファンにとって夢のような夜を締めくくった。

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歴史的勝利を締めくくる

オーバーラップを繰り返して脅威となっていたパトリス・エヴラも、81分についに報われた。ペナルティーエリア際からの低いシュートがポストに当たってネットに収まり、7点目を記録。ユナイテッドはこの試合で7-1、2試合合計で8-3の勝利を決めた。このスコアは欧州中に衝撃を与え、ユナイテッドの新世代のスターたちが真に台頭したことを示した。終了の笛が鳴ると、ペナイン山脈の向こうまで届きそうな歓声が上がった。すべてのパスが狙い通りに通り、すべてのシュートがネットに吸い込まれそうに感じられた夜を祝う声だった。

あの夜を振り返って際立つのは、得点の多さだけでなく、その奪い方だ。クラブの偉大な攻撃の伝統を思い起こさせるように、赤いユニフォームの選手たちが完璧な連係で動いた。豊かな歴史を誇るローマは、自らの悪夢を見せられる観客のような存在になっていた。ユナイテッドのファンにとって、あの試合は今もオールド・トラッフォードでの欧州の夜の最高峰だ。照明の下で、過去から受け継いだ伝統と当時の選手たちの輝きが重なり、不朽の一戦が生まれた。