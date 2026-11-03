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マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでローマを相手に2点差をひっくり返し、3-2で勝利した。9試合続いた未勝利に終止符を打ち、マイケル・キャリック率いるチームは勝ち点6でチャンピオンズリーグのリーグフェーズ17位に浮上。ローマは勝ち点4の19位にとどまった。 ローマは開始18分までにマティアス・スーレのゴールとドニエル・マレンのPKでリードを奪い、ハーフタイム時点でオプタのスーパーコンピューターが算出したユナイテッドの勝率はわずか5.4％だった。しかし、ブルーノ・フェルナンデスが蹴り直しのPKを決めると、終盤にマテウス・クーニャが2得点を挙げ、試合をひっくり返した。

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数字は、前後半でまるで異なる試合が展開されたことを示している。前半、ローマは7本のシュートを放ち、そのうち4本が枠内。ゴール期待値（xG）は1.53だった。一方、ユナイテッドは5本のシュートでxGが0.24にとどまり、ペナルティーエリア内からのシュートは1本もなかった。後半はユナイテッドが10本のシュートを放ち、うち7本がペナルティーエリア内からで、xGは2.48を記録。ローマは後半、シュートを1本も打てなかった。

マンチェスター・ユナイテッドの戦術的布陣

マイケル・キャリック監督は4-2-3-1を採用。コビー・メイヌーとカルロス・バレバをダブルボランチに置き、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、アマド・ディアロの前線3枚の後ろにブルーノ・フェルナンデスを配置した。土曜日のチェルシー戦でリサンドロ・マルティネスが退場したことを受け、エイデン・ヘヴンがハリー・マグワイアとともに最終ラインに入った。右サイドバックはレニー・ヨロ、左はディオゴ・ダロトが務めた。

ユナイテッドの両サイドバックは高い位置を取り、ヨロとダロトの平均ポジションはいずれもハーフウェーラインに近かった。そのため、ボールを失うたびに背後にスペースが生まれた。先制点はまさにそこから生まれている。メイヌーがボール保持時に不用意なプレーを見せると、ロドリゴ・モラは逆サイドで完全にフリーになっていたスーレを見つけた。斜めのパスを受けたスーレが、11分にセンネ・ラメンスを破った。その7分後にもスーレは逆サイドでフリーとなり、肩を揺らして相手をかわしてシュート。ボールはヘヴンの腕に当たり、マレンがPKでラメンスの逆を突いた。

攻撃では、ユナイテッドは前半、遠い位置からのシュートに限られた。バレバはペナルティーエリアの際から枠の上へ放ち、フェルナンデスも左足のシュートをふかした。メイヌーの遠距離からのシュートはデビス・バスケスにキャッチされた。最大の好機は14分。ゴール前を横切る低いボールが入ったが、ファーポストのクーニャに届く直前にクリアされた。

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キャリック監督はハーフタイムに交代を行わず、ユナイテッドは同じ11人で後半に改善を見せた。ペナルティーエリアへの進入が大幅に増え、相手エリア内でのボールタッチはローマの8回に対して30回を記録した。ユナイテッドの選手で最も高い平均ポジションを取っていたクーニャは、55分にジャンルカ・マンチーニのプレッシャーを受けて倒れ、PKを獲得。その4分後には見事なスルーパスでムベウモが背後へ抜け出したが、シュートは両ポストに当たって跳ね返った。守備でもユナイテッドの動きは鋭くなり、タックル数は前半のわずか6回から後半は14回に増加。クロスの精度も上がり、前半は5本すべてが味方につながらなかったのに対し、後半は6本中3本が味方に届いた。

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ローマの戦術的布陣

負傷者を抱えるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督のローマは3-4-2-1で臨んだ。公式戦デビューとなるGKバスケスの前にマンチーニ、レオナルド・バレルディ、マリオ・エルモソが並んだ。ブライアン・クリスタンテとマルテン・デ・ローンの両脇にはウイングバックのデバイン・レンシュとウェズレイが入り、モラとスーレがマレンをサポートした。パウロ・ディバラは試合直前のコンディションチェックを通過できず、マヌ・コネ、ロレンツォ・ペッレグリーニ、ミレ・スビラルとともに欠場した。

ローマの攻撃は右サイドに大きく偏り、46％がそのサイドからだった。そこはスーレの持ち場であり、ダロトが攻め上がるとユナイテッドの左サイドバックが空ける場所でもあった。2得点はいずれも、その位置でスーレがフリーになったことから生まれた。先制点につながったモラのパスは、前半で最も鋭く相手を見抜いた一本だった。

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ローマの脅威は、その2場面だけではなかった。前半終了間際にはマレンがヘヴンを振り切り、ゴール隅を狙った低いシュートをラメンスに阻まれた。アディショナルタイムにはスーレがペナルティーエリアの際からカーブをかけたシュートを放ち、わずかに枠を外れた。ローマは早い段階で布陣の組み替えも迫られた。21分にレンシュが負傷退場し、代わって10代のエマヌエレ・ルッリが出場。ルッリはダロトの浮き球を止めようと手で触れ、警告を受けた。

守備では、バレルディが左サイドへ走るムベウモについていき、34分にはタイミングの良いタックルを見せた。しかし、試合の流れが変わるとローマは押し込まれた。クリア数はユナイテッドの15回に対して24回で、そのうち15回は後半に記録した。

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戦術上の駆け引き

前半の鍵となった攻防は、ローマの右サイドとユナイテッドの左サイドだった。スーレはダロトとヘヴンの間に繰り返しスペースを見つけ、ユナイテッドは高い位置を取るサイドバックの背後を、ボールを失うたびに突かれた。39分、ヨロが戻ってスーレからモラへのパスを遮った場面は、ユナイテッドがそのスペースを間に合って塞いだ数少ない例だった。

後半は流れの中からのプレーと同じくらい、セットプレーが勝負を左右した。セットプレーからのxGはユナイテッドが0.41、ローマが0.07。空中戦でもユナイテッドが17回、ローマが12回競り勝った。67分にはマグワイアがファーポストで放ったヘディングシュートが相手に当たり、ゴールラインを割った。続くCKではダロトが頭でゴールを狙ったが、クリスタンテがゴールライン上でクリア。その2分後、別のCKでバレルディと競り合ったマグワイアはPKを求めたが、確認の末、ゴールキックで再開された。その後まもなく、ダロトは再びセットプレーからの好機を阻まれた。

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反撃のきっかけとなったPKには、ひとひねりあった。57分、フェルナンデスの最初のキックをバスケスが止めたが、ローマの選手がペナルティーエリアに入っていたため蹴り直しに。ユナイテッドのキャプテンは2度目のキックをゴール上部に力強く突き刺した。

同点弾はクロスから生まれた。83分、フェルナンデスが入れたボールをバレルディがクリアし損ね、クーニャが至近距離から決めた。

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試合中の修正

ガスペリーニ監督はハーフタイムに最初の交代を行い、モラに代えてニッコロ・ピジッリを投入した。そこからローマはシュートを1本も放てなかった。一方、キャリック監督にとって最初の交代は負傷によるものだった。48分にバレバがハムストリングを痛めてプレーを止め、3分後にユーリ・ティーレマンスが代わって出場。ティーレマンスはその後、背後へのロングボールでアマドを走らせようとした。

残り15分ほどで、両監督はほぼ同時に交代カードを切った。キャリック監督は警告を受けていたヘヴンに代えてマルティネス、アマドに代えてシェイ・レイシーを投入。ガスペリーニ監督は3人のセンターバックのうち2人を入れ替え、マンチーニに代えてダニエレ・ギラルディ、エルモソに代えてエバン・エンディカを送り出した後、マレンに代えてサンティアゴ・カストロを投入した。これらの交代が始まってから11分以内にユナイテッドは2得点。ローマの先発3バックで唯一ピッチに残っていたバレルディには、その最初の失点で責任があった。

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決定的な仕事をしたのはレイシーだった。ユナイテッドは、この試合の攻撃の43％を占めた右サイドから仕掛けた。途中出場のレイシーが中へ切り込んでクーニャにパスを通すと、クーニャは86分、角度のない位置からニアポストの内側を経由してバスケスを破った。

終盤は決して楽ではなかった。クーニャはゴールを祝ってシャツを脱ぎ、警告を受けた。足を引きずるマグワイアに代わってマタイス・デ・リフトが入り、フェルナンデスに代わってメイソン・マウントが出場した。そしてアディショナルタイム序盤、クーニャはバレルディへの遅れたスライディングタックルで2枚目の警告を受け、退場となった。ローマは残り時間を数的優位で戦ったが、唯一ゴールを狙える形になった場面も、カストロのオフサイドで終わった。

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総括

ユナイテッドは、たった一つの戦術変更でこの試合に勝ったわけではない。前半に圧倒されていた選手たちがペナルティーエリアへ到達し始め、セットプレーを支配したことが勝因だった。一方、ローマの攻撃はモラが退いた後、完全に姿を消した。右サイドへのレイシー投入が最後の決め手となった。ローマが今大会で大きなリードを守れなかったのは、これが2度目だ。第2節のレアル・マドリー戦でも3-1のリードを手放し、4-3で敗れている。