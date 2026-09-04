2026-27シーズンのマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのチケット購入を希望する場合は、以下のリンクからチケットおよびパッケージを確保できる。

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マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグ開催日はいつか？

日付 対戦カード 会場 チケット 9月13日（日）午後4時30分 マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ オールド・トラッフォード チケット



オールド・トラッフォードは1910年以来、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地であり続けている。収容人数は7万5000人弱で、『シアター・オブ・ドリームズ』の愛称でも親しまれるこのスタジアムは、レッズのファンにとって英国最大のクラブ用サッカースタジアムであり、全体でもウェンブリー・スタジアムに次ぐ第2の規模を誇る。今後さらに拡張される場合は、サウス・スタンドに2階席を追加する案が有力で、実現すれば収容人数は約8万8000人に増える見通しだが、近年はまったく新しいスタジアム建設という別案も示されている。

オールド・トラッフォードはマンチェスター・ユナイテッドの試合開催以外にも、数々の注目度の高いサッカーイベントの舞台となってきた。FAカップの試合では多数の準決勝、1915年の決勝、複数回の決勝再試合を開催したほか、イングランド代表戦、1966 FIFAワールドカップ、UEFA EURO 1996、UEFA女子EURO 2022の試合も行われた。さらに2003年には、ACミランがユヴェントスをPK戦で破ったオールイタリア勢対決のチャンピオンズリーグ決勝も開催している。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティでは何が期待できるか？

エティハド・スタジアムでのマンチェスター・ダービーはここ最近、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターにとって歯がゆい内容となっているが、直近の対戦すべてでユナイテッドがペップ率いるチームに後れを取っていたわけではない。両者が顔を合わせた2023年のFAカップ決勝ではシティが勝利したものの、そのちょうど12カ月後、ウェンブリーでユナイテッドは雪辱を果たし、大会13度目の優勝を達成した。これはエリック・テン・ハフ体制で2度目のカップ制覇でもあった。

宿敵をオールド・トラッフォードに迎えた対戦という点では、レッドデビルズには2023年1月のプレミアリーグでの対戦に良い記憶があるだろう。ドラマに満ちた一戦で、ジャック・グリーリッシュが60分にシティへ先制点をもたらしたが、その後レッズはブルーノ・フェルナンデスとマーカス・ラッシュフォードの4分間での2得点で一気に逆転した。

直近2度のマンチェスター・シティ戦ホームゲームでプレミアリーグでは無得点に終わっているレッズは、今度のダービーで再び得点力を取り戻したいところだ。マテウス・クーニャやベンヤミン・シェシュコらがその後にチームへ加わっており、ユナイテッドのファンは自軍のゴールに期待を寄せている。国際試合の日程次第では、現在のチーム得点王ブライアン・ムベウモが戻り、攻撃の選択肢をさらに厚くする可能性もある。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットはどう買う？

マンチェスター・ユナイテッドの試合チケット需要が天文学的な規模であることは言うまでもなく、これはあらゆるレベルの購入プロセスに影響している。多くの見方では、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリー、バルセロナに次ぐ世界で3番目に支持されるクラブである。SNS全体で2億超のフォロワーを抱え、クラブは世界中に10億人超のファン／サポーターがいると見積もっている。加えて、毎ホームゲームには5万人超のシーズンチケット保有者がおり、残りの一般向け試合チケット数は大きく圧迫される。

原則として、マンチェスター・ユナイテッドのチケットが非会員向けに販売されることはほとんどない。一般販売は非常にまれで、需要の低い試合に限られることが多い。クラブ会員は毎シーズン、5回の大規模販売と35回の小規模販売を通じてホームチケットを購入できる。

これらのチケット販売は予測が難しいため、ファンはしばしば通知サービスに登録する。マンチェスター・ダービーのような注目カードでは、マンチェスター・ユナイテッドはキックオフ予定日の約8週間前に会員向け抽選を実施する。申込金が必要で、需要の激しさから当選率は10％まで低下することもある。その後、各試合に向けて数週間前から直前にかけて追加の販売が行われる。

マンチェスター・ユナイテッドのチケットを購入するうえで最も安全なのはクラブ公式ポータルだが、マンチェスター・ダービーの観戦を目指す人は、Viagogoのような二次流通サイトも検討する価値があるかもしれない。直前チケットを確保する最良の機会となる可能性があるためだ。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットはいくらか？

今季から初めて、オールド・トラッフォードでの試合チケットは対戦カードのカテゴリーに応じた価格設定となり、マンチェスター・ユナイテッドも他の大半のプレミアリーグクラブと足並みをそろえることになった。

プレミアリーグの試合には3つの価格カテゴリー（A、B、C）があり、カップ戦の一部には4つ目のカテゴリー（D）が設けられている。これは試合ごとの需要の違いを反映したものだ。ジュニアおよびシニア向けの割引はすべて維持される。

チケットカテゴリーの価格は以下の通り。

カテゴリーD: £32-£52（カップ戦のみ）

カテゴリーC: £37-£60（プレミアリーグ2試合）

カテゴリーB: £57-£86（プレミアリーグ11試合）

カテゴリーA: £59-£97（プレミアリーグ6試合）

（注：マンチェスター・シティ戦がカテゴリーAに指定されたのは驚くことではない）

割引チケットの価格も異なり、65歳以上と18歳から21歳は£34から£65を支払う一方、18歳未満はファミリー・スタンドなら最低£14、93:20セクションでは最高£47で入場できる。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティではどのようなホスピタリティパッケージが利用できるか？

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージは、非会員が試合の座席を確保するうえでも優れた手段だ。一次市場や二次市場のチケットより売り切れまでに時間がかかる傾向があり、他の選択肢が限られる際には有力な選択肢となる。

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージで受けられる内容はスイートによって異なる。ただし、オールド・トラッフォードのすべてのVIPチケットに共通する特典もある。具体的には以下の通り。

デラックス仕様のクッション付きシート

限定ラウンジへのアクセス

無料の軽食・ドリンク

元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手とのQ&A

試合日のエンターテインメント

メガストアでの割引

キックオフ3時間前から始まる延長営業

以下は、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦で利用可能なホスピタリティパッケージの一例だ。

ミュージアム・エクスペリエンス・ポストマッチ（£340から）

サー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席に加え、試合後90分間のマンチェスター・ユナイテッド博物館への入場、カジュアルダイニング、無料バーが含まれる。

ザ・インターナショナル（£425から）

最もリラックスしたカジュアルなパッケージの1つで、ストレトフォード・エンド中心部の伝統的な空間で提供される。カジュアルダイニングと無料ドリンクのセレクション付き。

レッド・カフェ（£549から）

オールド・トラッフォードのサー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席から素晴らしい眺めを楽しめるほか、ドリンクレセプション、3コースメニュー、試合後の軽食、無料のビール、ワイン、ソフトドリンクが含まれる。

トリニティ・クラブ（試合前は£425から、試合後は£299から）

イースト・スタンド（2階席）の座席に、温・冷ビュッフェとフリーバーが付く。

ウォーウィック・スイート・エグゼクティブ・ボックス（£1250から）

豪華なウォーウィック・スイートに接続されたプライベート空間で、プレミアムビュッフェメニュー、完全無料のバー、そして試合終了時の定番パイを提供する。