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マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグ日程はいつ？

日付 対戦カード 会場 チケット 9月13日（日）午後4時30分 マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ オールド・トラッフォード チケット



オールド・トラッフォードは1910年からマンチェスター・ユナイテッドの本拠地である。収容人数は7万5000人弱で、『シアター・オブ・ドリームズ』の愛称でも親しまれるこのスタジアムは、英国最大のクラブ用サッカースタジアムであり、全体でもウェンブリー・スタジアムに次ぐ2番目の大きさを誇る。今後さらに拡張が行われる場合、サウス・スタンドに2層目を加える案が有力で、実現すれば収容人数は約8万8000人に引き上げられる見込みだが、近年はまったく新しいスタジアム建設という代替案も出ている。

オールド・トラッフォードはマンチェスター・ユナイテッドの試合開催に加え、数々の大規模なサッカーイベントの会場としても使用されてきた。FAカップでは複数の準決勝、1915年の決勝、そして数回の決勝再試合が行われたほか、イングランド代表戦、1966 FIFAワールドカップ、UEFA EURO 1996、UEFA女子EURO 2022の試合も開催された。また、2003年にはオールイタリア勢によるチャンピオンズリーグ決勝も行われ、ACミランがユヴェントスをPK戦で破っている。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティには何を期待できる？

近年、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・ダービーはマンチェスター・ユナイテッドのサポーターにとってもどかしい内容となってきたが、ここ最近の対戦すべてでユナイテッドがペップ率いるチームの後塵を拝してきたわけではない。両者が対戦した2023年のFAカップ決勝ではシティが勝利したものの、その12カ月後にはウェンブリーでユナイテッドが雪辱を果たし、この大会で13度目のタイトルを獲得した。これはエリック・テン・ハフ体制下で2度目のカップ戦制覇でもあった。

オールド・トラッフォードでの宿敵との対戦という点では、マンチェスター・ユナイテッドは2023年1月のプレミアリーグでの対戦を良い記憶として残しているはずだ。ドラマに満ちた一戦で、ジャック・グリーリッシュが60分にシティへ先制点をもたらしたが、その後ユナイテッドは4分間でブルーノ・フェルナンデスとマーカス・ラッシュフォードが2得点を決めて逆転した。

マンチェスター・シティとの直近2度のプレミアリーグホームゲームでは無得点に終わっているだけに、ユナイテッドは次のダービーで決定力を取り戻したいと切望している。あの試合以降、マテウス・クーニャやベンヤミン・シェシュコのような選手がスカッドに加わっており、ユナイテッドのファンはチームがゴールを決めることに期待を寄せている。代表活動次第では、現在のチーム得点王ブライアン・ムベウモが戻り、攻撃の選択肢をさらに厚くする可能性もある。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットを購入する方法は？

マンチェスター・ユナイテッドの試合チケットに対する需要が天文学的であることは言うまでもなく、これはあらゆるレベルの購入プロセスに影響している。多くの見方では、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリー、バルセロナに次いで世界で3番目に支持されるクラブである。ソーシャルメディア全体で2億人超のフォロワーを抱え、クラブは世界中に10億人超のファン／サポーターがいると見積もっている。これに加え、毎ホームゲームで5万人超のシーズンチケット保有者がいるため、残りの試合チケット数は大きく圧迫されている。

原則として、マンチェスター・ユナイテッドのチケットが非会員向けに販売されることはほとんどない。一般販売は非常にまれで、需要の低い試合に限られることが多い。クラブ会員は毎シーズン、5回の主要販売と35回の小規模販売を通じてホームチケットを購入できる。

こうしたチケット販売は予測が難しいため、ファンはしばしばアラートに登録する。マンチェスター・ダービーのような注目度の高い試合では、マンチェスター・ユナイテッドは通常、キックオフ予定日の約8週間前に会員向けの抽選を実施する。申込金が必要で、需要の激しさから当選率は10％まで下がることもある。その後、各試合に向けて数週間前から数日前にかけて追加のチケット販売が行われる。

マンチェスター・ユナイテッドのチケットを購入するうえで最も安全なのはクラブ公式ポータルだが、マンチェスター・ダービーの観戦を目指す人は、Viagogoのような二次流通サイトも検討する価値がある。直前のチケットを確保する最良の機会になる可能性があるためだ。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットはいくら？

今季から初めて、オールド・トラッフォードの試合チケットは対戦カードのカテゴリーに応じて価格設定される。これにより、マンチェスター・ユナイテッドは他の大半のプレミアリーグクラブと足並みをそろえることになる。

プレミアリーグの試合には3つの価格カテゴリー（A、B、C）があり、一部のカップ戦には4つ目のカテゴリー（D）が設けられている。試合ごとの需要の違いを反映したものだ。ジュニアとシニア向けの各種割引は引き続き維持される。

チケット価格カテゴリーは以下の通り：

カテゴリーD：£32〜£52（カップ戦のみ）

カテゴリーC：£37〜£60（プレミアリーグ2試合）

カテゴリーB：£57〜£86（プレミアリーグ11試合）

カテゴリーA：£59〜£97（プレミアリーグ6試合）

（注：マンチェスター・シティ戦がカテゴリーAに指定されているのは、当然ながら驚くべきことではない）

割引対象チケットも価格は異なり、65歳以上と18～21歳は£34～£65を支払う一方、18歳未満はファミリー・スタンドなら最低£14、93:20セクションでは最高£47で入場できる。

マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティで利用できるホスピタリティパッケージは？

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージは、非会員が観戦席を確保する優れた方法でもある。一次市場や二次市場の通常チケットより売り切れが遅い傾向があるため、ほかの選択肢が限られているときには良い選択になり得る。

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージで受けられる内容はスイートによって異なる。ただし、オールド・トラッフォードのすべてのVIPチケットに共通する特典もある。具体的には以下の通りだ。

豪華なクッション付きシート

限定ラウンジへのアクセス

無料の軽食とドリンク

元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手とのQ&A

試合日のエンターテインメント

メガストアでの割引

キックオフ3時間前からの延長営業

以下は、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦で利用可能なホスピタリティパッケージの一例である。

ミュージアム・エクスペリエンス・ポストマッチ（£340から）

サー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席に加え、試合後90分間のマンチェスター・ユナイテッド・ミュージアム入場、カジュアルダイニング、無料バーが含まれる。

ザ・インターナショナル（£425から）

最もリラックスしてカジュアルに楽しめるパッケージの一つで、ストレトフォード・エンド中心部の伝統的な空間で提供される。カジュアルダイニングと無料ドリンクセレクション付き。

レッド・カフェ（£549から）

サー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席からオールド・トラッフォードの素晴らしい眺めを楽しめるほか、ドリンクレセプション、3コースメニュー、試合後の軽食、無料のビール、ワイン、ソフトドリンクが付く。

トリニティ・クラブ（試合前は£425から、試合後は£299から）

イースト・スタンド（2階席）の座席に加え、温・冷ビュッフェとフリーバーが含まれる。

ウォリック・スイート・エグゼクティブ・ボックス（£1250から）

豪華なウォリック・スイートに直結したプライベート空間で、プレミアムビュッフェメニュー、フルインクルーシブのバー、定番のパイとフルタイム時のサービスが提供される。