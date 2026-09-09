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マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティのプレミアリーグ日程はいつ？

日付 対戦カード 会場 チケット 9月13日（日）16:30 マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ オールド・トラッフォード チケット



オールド・トラッフォードは1910年以来、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地である。収容人数は7万5000人弱で、「シアター・オブ・ドリームズ」として親しまれるこのスタジアムは、英国最大のクラブフットボールスタジアムであり、全体でもウェンブリー・スタジアムに次ぐ2番目の規模を誇る。今後さらなる拡張が行われる場合は、サウススタンドに2層目を増設する案が有力とみられており、その場合の収容人数は約8万8000人に増える見込みだが、近年はまったく新しいスタジアムの建設という代替案も示されている。

マンチェスター・ユナイテッドの試合開催に加え、オールド・トラッフォードでは数々の注目度の高いフットボールイベントも行われてきた。FAカップの試合では、複数の準決勝、1915年の決勝、そして複数回の決勝再試合を開催。さらにイングランド代表戦、1966 FIFAワールドカップ、UEFAユーロ1996、UEFA女子ユーロ2022の試合も実施された。2003年には、ACミランがユヴェントスをPK戦で破ったイタリア勢同士のチャンピオンズリーグ決勝もこのスタジアムで行われている。

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティは何が期待される？

近年のエティハド・スタジアムでのマンチェスター・ダービーは、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターにとって歯がゆい内容となっているが、ユナイテッドが最近のすべての対戦でペップ率いるチームの後塵を拝してきたわけではない。2023年のFAカップ決勝で両者が対戦した際はシティが勝利したものの、その12カ月後にウェンブリーでユナイテッドが雪辱を果たし、大会13度目のタイトルを獲得した。これはエリック・テン・ハフ体制下で2度目のカップ制覇となった。

オールド・トラッフォードでの宿敵シティとの対戦という点では、ユナイテッドにとって2023年1月のプレミアリーグでの一戦は良い記憶として残っているだろう。ドラマに満ちた一戦で、60分にジャック・グリーリッシュがシティに先制点をもたらしたが、その後ユナイテッドは反撃。ブルーノ・フェルナンデスとマーカス・ラッシュフォードが4分間で2ゴールを奪い、試合をひっくり返した。

その前のプレミアリーグでのマンチェスター・シティとのホーム2試合で無得点に終わっていたユナイテッドは、次のダービーで再び得点力を取り戻したいところだ。あの試合以降、マテウス・クーニャやベンヤミン・シェシュコらがスカッドに加わっており、ユナイテッドのファンはチームの決定力向上に期待を寄せている。代表活動次第では、現チーム得点王のブライアン・ムベウモが戻り、攻撃の選択肢をさらに厚くする可能性もある。

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットはどう買う？

マンチェスター・ユナイテッドのチケット需要が天文学的な水準にあることは間違いなく、購入プロセスのあらゆる段階に影響を及ぼしている。マンチェスター・ユナイテッドは、多くの見方でレアル・マドリー、バルセロナに次ぐ世界で3番目に支持されるクラブである。SNS全体で2億人超のフォロワーを抱え、クラブは世界中に10億人超のファン／サポーターがいると見積もっている。さらに、毎ホームゲームでは5万人超のシーズンチケットホルダーがいるため、残りの試合チケット数は圧迫される。

原則として、マンチェスター・ユナイテッドのチケットが非会員向けに販売されることはほとんどない。一般販売は非常にまれで、需要の低い試合に限られることが多い。クラブ会員は、毎シーズン5回の大きな販売と35回の小規模販売を通じてホームチケットを購入できる。

こうしたチケット販売のタイミングは予測しづらいため、ファンはしばしば通知に登録する。マンチェスター・ダービーのような注目カードでは、マンチェスター・ユナイテッドは試合開始予定の約8週間前に会員向け抽選を実施する。申込金が必要で、熾烈な需要のため当選率は10％まで低下することもある。その後、個別の試合に向けた追加販売が、試合の数週間前から直前にかけて行われる。

マンチェスター・ユナイテッドのチケットを購入するうえで、クラブ公式ポータルはサポーターにとって最も安全な方法だが、マンチェスター・ダービーの観戦を希望する人は、Viagogoのような二次流通サイトを検討するのも一案であり、直前チケットを確保する最良の機会になる可能性がある。

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティのプレミアリーグチケットはいくら？

今季から初めて、オールド・トラッフォードの試合チケットは対戦カードのカテゴリーに応じて価格設定される。これにより、マンチェスター・ユナイテッドは他の多くのプレミアリーグクラブと足並みをそろえることになる。

プレミアリーグの試合には3つの価格カテゴリー（A、B、C）があり、一部のカップ戦には4つ目のカテゴリー（D）が設定されている。これは試合ごとの需要の違いを反映したものだ。ジュニアおよびシニア向けの割引はすべて維持される。

各チケットカテゴリーの価格は以下の通り。

カテゴリーD：£32～£52（カップ戦のみ）

カテゴリーC：£37～£60（プレミアリーグ2試合）

カテゴリーB：£57～£86（プレミアリーグ11試合）

カテゴリーA：£59～£97（プレミアリーグ6試合）

（注：マンチェスター・シティ戦がカテゴリーAに指定されたのは、驚くことではない）

割引チケットの価格も異なり、65歳以上と18～21歳は£34～£65、18歳未満はファミリースタンドなら最安で£14、93:20セクションでは最高で£47となる。

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティではどんなホスピタリティパッケージがある？

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージは、非会員が観戦席を確保するうえでも優れた方法だ。一次市場や二次市場のチケットよりも売り切れが遅い傾向にあるため、ほかの選択肢が限られている場合には有力な選択肢になり得る。

マンチェスター・ユナイテッドのホスピタリティパッケージで受けられる内容はスイートによって異なる。ただし、オールド・トラッフォードのすべてのVIPチケットに共通する特典もある。内容は以下の通り。

デラックス仕様のクッション付き座席

限定ラウンジへのアクセス

無料の軽食・ドリンク

元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手とのQ&A

試合当日のエンターテインメント

メガストアでの割引

キックオフ3時間前からの延長営業

以下は、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦で利用可能なホスピタリティパッケージの一例である。

ミュージアム・エクスペリエンス・ポストマッチ（£340～）

サー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席に加え、試合後90分間のマンチェスター・ユナイテッド・ミュージアム入場、カジュアルダイニング、無料バーが含まれる。

ジ・インターナショナル（£425～）

最もリラックスしたカジュアルなパッケージのひとつ。ストレットフォード・エンド中心部の伝統的な空間で、カジュアルダイニングと無料ドリンクセレクションを楽しめる。

レッド・カフェ（£549～）

サー・アレックス・ファーガソン・スタンドの座席からオールド・トラッフォードの素晴らしい眺めを楽しめる。ドリンクレセプション、3コースメニュー、試合後の軽食、そしてビール、ワイン、ソフトドリンクが無料で含まれる。

トリニティ・クラブ（試合前 £425～、試合後 £299～）

イーストスタンド（2階席）の座席に加え、温・冷ビュッフェとフリーバーが含まれる。

ウォーウィック・スイート・エグゼクティブボックス（£1250～）

豪華なウォーウィック・スイートに接続されたプライベート空間で、プレミアムビュッフェメニュー、フルインクルーシブバー、さらにフルタイム時の定番パイを提供する。