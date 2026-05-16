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マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの視聴方法

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チームニュース＆メンバー

マンチェスター・ユナイテッドは、負傷のウガルテ、セスコ、カゼミーロ、デ・リフトが欠場。出場停止選手はいない。予想スタメンは、GKラメンス、DFマルティネス、ショー、マグワイア、マズラウィ、MFディアロ、マイヌー、マウント、FWクニャ、フェルナンデス、ジルクゼー。

フォレストは多くの負傷者がおり、遠征メンバーは大幅な戦力ダウン。ハドソン＝オドイ、ボリー、アボット、ギブス＝ホワイト、アイナ、ンドイエ、サンガレ、ムリージョ、ジョン・ビクター、サヴォーナが欠場する。 アウェイの予想スタメンはGKセルス、DFミレンコビッチ、クーニャ、モラト、ウィリアムズ、MFドミンゲス、ジーザス、ネット、アンダーソン、バクワ、アウォニイ。最新情報は追って更新する。

最近の調子

マンチェスター・ユナイテッドは波はあるが好調を維持している。直近5試合で3勝し、リヴァプールに3-2、チェルシーに1-0で勝利した。 リーグ戦での黒星はリーズ・ユナイテッドに2-1で敗れたのみ。直近のサンダーランド戦はスコアレスドローだった。

ノッティンガム・フォレストは直近5試合で2勝2敗1分。チェルシーを3-1、サンダーランドを5-0で下したが、ヨーロッパリーグではアストン・ヴィラに0-4で敗れ、ニューカッスル戦は1-1の引き分けだった。 欧州での戦いが影響している。

過去の対戦

直近の対戦は2025年11月のシティ・グラウンドで2-2引き分け。その前は2025年4月、フォレストがホームで1-0で勝利した。 2024年12月には敵地オールド・トラッフォードで3-2と勝利した。直近5試合ではフォレストが2勝1分2敗と互角以上の戦いを続けている。

順位

プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドは3位、ノッティンガム・フォレストは16位。この順位差が試合を語る。ユナイテッドは名誉と上位フィニッシュを、フォレストは残留を懸けて戦う。