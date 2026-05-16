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マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの視聴方法：テレビ放送局、オンラインライブ配信、キックオフ時間、両チームの最近の調子

マンチェスター・ユナイテッド 対 ノッティンガム・フォレスト
マンチェスター・ユナイテッド
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

Voetbalzoneが、テレビ放送とオンラインライブストリームを含む、試合の必須情報をまとめてお届けします。

マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの視聴方法

オランダではViaplayで視聴可能。以下のボタンから登録できます。

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Viaplay

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こちらからご覧ください

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チームニュース＆メンバー

マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
4-2-3-1
31センヌ・ラメンス6リサンドロ・マルティネス23ルーク・ショー5ハリー・マグワイア2ディオゴ・ダロト16アマド・ディアロ37コビー・メイヌー10マテウス・クーニャ8ブルーノ・フェルナンデス18カゼミーロ19ブライアン・エンベウモ26マッツ・セルス31ニコラ・ミレンコビッチ23ジャイール・クーニャ25ルカ・ネッツ3ネコ・ウィリアムズ16ニコラス・ドミンゲス8エリオット・アンダーソン19イゴール・ジェズス10モーガン・ギブス＝ホワイト29ディレーン・バクワ9タイウォ・アウォニイ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

ノッティンガム・フォレスト

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • ヴィトール・ペレイラ

負傷者および出場停止

マンチェスター・ユナイテッドは、負傷のウガルテ、セスコ、カゼミーロ、デ・リフトが欠場。出場停止選手はいない。予想スタメンは、GKラメンス、DFマルティネス、ショー、マグワイア、マズラウィ、MFディアロ、マイヌー、マウント、FWクニャ、フェルナンデス、ジルクゼー。

フォレストは多くの負傷者がおり、遠征メンバーは大幅な戦力ダウン。ハドソン＝オドイ、ボリー、アボット、ギブス＝ホワイト、アイナ、ンドイエ、サンガレ、ムリージョ、ジョン・ビクター、サヴォーナが欠場する。 アウェイの予想スタメンはGKセルス、DFミレンコビッチ、クーニャ、モラト、ウィリアムズ、MFドミンゲス、ジーザス、ネット、アンダーソン、バクワ、アウォニイ。最新情報は追って更新する。

最近の調子

MUN
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

NFO
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

マンチェスター・ユナイテッドは波はあるが好調を維持している。直近5試合で3勝し、リヴァプールに3-2、チェルシーに1-0で勝利した。 リーグ戦での黒星はリーズ・ユナイテッドに2-1で敗れたのみ。直近のサンダーランド戦はスコアレスドローだった。

ノッティンガム・フォレストは直近5試合で2勝2敗1分。チェルシーを3-1、サンダーランドを5-0で下したが、ヨーロッパリーグではアストン・ヴィラに0-4で敗れ、ニューカッスル戦は1-1の引き分けだった。 欧州での戦いが影響している。

過去の対戦

直近の対戦は2025年11月のシティ・グラウンドで2-2引き分け。その前は2025年4月、フォレストがホームで1-0で勝利した。 2024年12月には敵地オールド・トラッフォードで3-2と勝利した。直近5試合ではフォレストが2勝1分2敗と互角以上の戦いを続けている。

順位

プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドは3位、ノッティンガム・フォレストは16位。この順位差が試合を語る。ユナイテッドは名誉と上位フィニッシュを、フォレストは残留を懸けて戦う。

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