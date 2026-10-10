タイトルレースで追い詰められたように見える時、オールド・トラフォードだけが生み出す独特の熱気がある。2009年4月、その空気はスタジアムを濃密に包んでいた。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ18度目の優勝を目指し、リヴァプールの歴史的な記録に並ぼうとしていたが、その前に立ちはだかったのは、少なくとも45分間は最高の水差し役に見えたトッテナム・ホットスパーだった。

戦術面で見れば、前半はハリー・レドナップ率いるトッテナムによるカウンターアタックの効率性が際立つ見事な内容だった。ダレン・ベントとルカ・モドリッチが、らしくない鈍さを見せたユナイテッドの最終ラインを突き、ストレトフォード・エンドを沈黙させた。しかし後半に起きたことは、『ファーガソン流』を最も生々しく体現した例のひとつとして今なお語り継がれている。敗北を決して受け入れない、執拗で息苦しいほどの赤い波だった。

トッテナムがシアター・オブ・ドリームズを驚かせる

試合は、マンチェスターで多くの人が予想していなかった展開で始まった。アウェーで『ビッグ4』相手に脆さを指摘されがちだったトッテナムは、この日は冷徹だった。29分、ヴェドラン・チョルルカのクロスにネマニャ・ヴィディッチが対応しきれず、ダレン・ベントが至近距離からエドウィン・ファン・デル・サールを破ってボールを叩き込んだ。この衝撃がまだ収まらないうちに、アウェーチームは再び襲いかかった。

その3分後、パトリス・エヴラにとって絶えず脅威となっていたアーロン・レノンが、ファーサイドへ絶妙なボールを送る。後にレアル・マドリーでのキャリアを象徴することになる落ち着きを見せたルカ・モドリッチは、胸でボールを収めると、そのままネット上部へ叩き込んだ。2-0で迎えたハーフタイム、場内には信じられないという空気が広がった。ユナイテッドは消耗しきったように見え、10年前の三冠の野望は、この停滞したパフォーマンスの前では遠い記憶のようだった。

物議を醸したきっかけとロナウド復活

サー・アレックス・ファーガソンのハーフタイムの檄は伝説的だが、この日は心理面だけでなく戦術的な変化も必要だった。前線に混沌をもたらすため、カルロス・テベスが投入された。しかし転機は、57分に物議を醸す形で訪れる。マイケル・キャリックがボックス内に侵入し、エウレリョ・ゴメスと交錯。GKがボールに触れていたようにも見えたが、主審ハワード・ウェブはPKスポットを指した。

シーズンの重圧を背負ったクリスティアーノ・ロナウドがキッカーを務め、真ん中へ強烈に蹴り込んだ。このゴールが引き金となった。突如として、ピッチは傾いたかのように見えた。前半まであれほど落ち着いていたトッテナムの中盤は、ユナイテッドの激しいハイプレスの強度に耐えきれなくなっていく。レドナップが前半に植え付けた戦術的規律は、観衆の咆哮が耳をつんざく音の壁へと膨れ上がる中で消え去った。

ルーニーとロナウドが大暴れ

67分から71分までの間に起きたことは、猛烈な攻撃サッカーの奔流だった。67分、ウェイン・ルーニーが左から中へ切れ込み、低いシュートを放つ。ボールはゴメスの下を抜けてゴールに吸い込まれ、同点となった。歓喜がまだ収まらないうちに、そのわずか60秒後、今度はルーニーがアシスト役に回る。絶妙なクロスにロナウドが体ごと飛び込み、ヘディングで押し込んで3-2とした。

トッテナムの精神的崩壊は完全なものとなった。71分、今度はロナウドがお返しとばかりにファーポストのルーニーを見つける。イングランド人FWのシュートはゴールライン上でかき出されたが、主審はボールがラインを割っていたと判定した。わずか14分で、ユナイテッドは0-2の悪夢を4-2のリードへと変えてしまった。これは戦術的な電撃戦であり、エリア内へ次々となだれ込む赤いシャツの流れを止められず、トッテナムのDF陣はただ茫然と互いを見つめるしかなかった。

ベルバトフが最後の仕上げ

そして最後に皮肉めいた彩りを加えたのは、ほんの数カ月前にユナイテッドがホワイト・ハート・レーンから引き抜いた男、ディミタール・ベルバトフだった。79分、ブルガリア人FWは持ち前の飄々としたプレーぶりを見せ、再びルーニーのクロスから至近距離でボールを押し込んだ。スコアは5-2。実に22分間で5ゴールが生まれたことになる。

この試合は単なる逆転劇ではなかった。優勝するチームの決定的な意思表示そのものだった。トッテナムの心を折り、同時にタイトルへの望みがしぼんでいくのを見ていたリヴァプールにも打撃を与えた。『プレミアリーグ史上最高の逆転劇』を語る時、この2009年の名勝負はまさに頂点に位置する。マンチェスター・ユナイテッドが、倒されたことを決して認めないチームだった時代を証明する一戦である。