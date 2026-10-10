優勝争いが緊迫するとき、オールド・トラフォードには、この場所ならではの熱気が生まれる。2009年4月、スタジアムはその空気に満ちていた。マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールの歴代最多記録に並ぶ18度目のリーグ優勝を目指していたが、その前に立ちはだかったのがトッテナム・ホットスパーだ。前半の45分間、トッテナムはユナイテッドの優勝への期待を打ち砕くかに見えた。

戦術面で見れば、前半のハリー・レドナップ監督率いるトッテナムは、効率的なカウンターアタックのお手本だった。普段にない鈍さを見せるユナイテッドの守備陣を突き、ダレン・ベントとルカ・モドリッチのゴールでストレットフォード・エンドを沈黙させた。しかし、後半に起きたことは、敗北を決して受け入れず、容赦なく相手を圧倒する「ファーガソン流」を最も鮮烈に示す例の一つとして記憶されている。

トッテナム、「夢の劇場」に衝撃を与える

試合は、マンチェスターで予想した者がほとんどいなかった展開で始まった。「ビッグ4」を相手にしたアウェー戦での脆さをしばしば指摘されていたトッテナムが、決定力を見せたのだ。29分、ヴェドラン・チョルルカのクロスをネマニャ・ヴィディッチが処理しきれず、ダレン・ベントが至近距離からエドウィン・ファン・デル・サールを破った。驚きが収まる間もなく、アウェーチームが再びゴールを奪った。

その3分後、パトリス・エブラを苦しめ続けていたアーロン・レノンが、ファーポストへ絶妙なボールを送った。ルカ・モドリッチは胸でボールを収め、ゴール上部へ強烈なシュートを突き刺した。後にレアル・マドリーでのキャリアを特徴づける落ち着きを、このときも見せていた。0-2で迎えたハーフタイムの笛には、信じられないという声が重なった。ユナイテッドは力尽きたように見えた。精彩を欠くこの試合ぶりを前にすると、10年前に3冠を成し遂げたときの野心は遠い記憶のように感じられた。

物議を醸した転機とロナウドの反撃

サー・アレックス・ファーガソン監督のハーフタイムの檄は伝説的だが、この試合では精神面だけでなく戦術面の変更も必要だった。前線に変化をもたらすため、カルロス・テベスが投入された。しかし、転機が訪れた57分の場面は物議を醸した。マイケル・キャリックがペナルティーエリア内に入り、エウレリョ・ゴメスのチャレンジを受けた。GKがボールに触れたように見えたものの、ハワード・ウェブ主審はPKを宣告した。

シーズンの行方を背負ってキッカーを務めたクリスティアーノ・ロナウドは、PKをゴール中央へ力強く蹴り込んだ。この得点が反撃の呼び水となった。そこから試合の流れは一変する。それまで落ち着いていたトッテナムの中盤は、ユナイテッドの強烈なハイプレスに押され始めた。観客の歓声が耳をつんざくほどに大きくなるなか、レドナップ監督が前半にチームへ浸透させていた戦術的な規律は失われていった。

ルーニーとロナウドが猛攻

67分から71分にかけて、息つく間もない攻撃が続いた。67分、ウェイン・ルーニーが左から内側へ切れ込み、低いシュートをゴメスの下に通して同点とした。歓喜が収まらないうちに、わずか60秒後、今度はルーニーがアシスト役に回った。見事なクロスにロナウドが飛び込み、ヘディングで決めて3-2とした。

トッテナムの精神的な崩壊は決定的だった。71分にはロナウドがルーニーへのお返しとばかりに、ファーポストにいたルーニーへボールを送った。イングランド人FWのシュートはゴールライン上でかき出されたが、主審はラインを越えていたと判定した。わずか14分で、ユナイテッドは0-2という悪夢を4-2のリードに変えた。たたみかけるような攻撃にトッテナムの守備陣は互いに顔を見合わせ、困惑するばかりだった。次々とペナルティーエリアへ押し寄せるユナイテッドの選手たちを止められなかった。

ベルバトフがとどめの一撃

この大勝を締めくくったのは、何とも皮肉なことに、ほんの数カ月前にユナイテッドがホワイト・ハート・レーンから獲得したディミタール・ベルバトフだった。79分、ブルガリア人FWは持ち前の余裕を見せ、ルーニーからのボールを至近距離から押し込んだ。スコアは5-2。驚くべきことに、22分間で5ゴールが生まれた。

この試合は単なる逆転劇ではない。優勝するチームの力を決定的に示した一戦だった。トッテナムの闘志をくじくと同時に、優勝の望みが薄れていくのを見ていたリヴァプールにも精神的な打撃を与えた。「プレミアリーグ史上最高の逆転劇」を語るとき、2009年のこの名勝負はその筆頭に挙がる。マンチェスター・ユナイテッドが敗北を認めなかった時代を物語る試合だ。

世界屈指の攻撃コンビが原動力となったオールド・トラフォードでの伝説的な逆転劇は、イングランドのトップリーグの対戦を特徴づける、予測不能な魅力をサッカーファンに思い起こさせる。今後の週末の試合で自分の分析力を試したいなら、プロモーションクレジットを利用して始めることは大きな利点となる。現在利用できる最高のフリーベットを網羅した当サイトのガイドを、ぜひ確認してほしい。