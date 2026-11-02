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マンチェスター・ユナイテッドの元監督オーレ・グンナー・スールシャール氏が、次の正式な就任先を検討する一方で練習場に戻り、母国ノルウェーの下部リーグのクラブを支援している。53歳のスールシャール氏は、今年に入ってオールド・トラフォードへの復帰が実現しなかった後、クリスチャンスンを拠点とする5部のFCKに自身の知見を提供している。

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ノルウェーの名選手が故郷のクラブを指導

スールシャールは現在、国内シーズンを終えたクリスチャンスンを本拠地とするFCKで、トップチームとユースチームの指導を掛け持ちしている。同クラブは最近、ノルウェーのサッカーリーグ体系で5部に相当する4部リーグを11チーム中9位で終えた。現場での指導は、1月にマンチェスター・ユナイテッド復帰に向けた協議が頓挫した後も、スールシャールが指導者として活動を続ける機会となっている。

キャリックの就任で復帰の望みは絶たれる

ユナイテッドの首脳陣は、年初にルベン・アモリムを解任した後、元ストライカーのスールシャールと暫定的な復帰について話し合った。しかしクラブは代わりに、スールシャールの元アシスタントであるマイケル・キャリックを指揮官に据えた。キャリックはその後、5月に2年間の正式契約を結んだ。草の根レベルで指導を手伝いながらも、スールシャールは再びトップチームの指揮を執ることに前向きだ。将来について『TV2 Sport』に問われると、「はい、おそらく仕事を引き受けると思います」と答えた。

将来、オールド・トラッフォードから声がかかれば応じることを考えるかと問われ、こう付け加えた。「マイケルが10年間うまくやって、その後に辞めると決め、私に2カ月間チームを任せられるかと聞いてきたら、もちろん断りません」

「私はあのクラブに18～19年間いたので、家族の一部のような存在です。でも、今考えていることではありません」

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トルコでの指揮に先立つ輝かしい実績

スールシャールとプレミアリーグの強豪との長い結びつきは、1996年から2007年までの11年間にわたる現役時代に始まった。全公式戦366試合で126得点を挙げ、リーグ優勝6回と1999年の歴史的な3冠を含む主要タイトル12個を獲得した。2018年12月にジョゼ・モウリーニョの後任として当初は暫定監督に就任し、2021年11月まで約3年間チームを指揮。リーグ戦で3位と2位に導いたほか、2021年のヨーロッパリーグ決勝にも進出したが、ビジャレアルにPK戦で敗れた。

その後、スールシャールはトルコの強豪ベシクタシュでクラブの指揮官に復帰したが、2025年8月に退任。その2カ月後にはUEFAのテクニカル・マッチ・オブザーバーとしての職務を再開した。

正式な監督復帰が引き続き優先事項

クリスチャンスンで若手やアマチュア選手を指導することは、注目の的から離れて活動できる貴重な機会となっている。一方で、スールシャールは今後数カ月の間に正式なオファーがあれば検討すると強く見込まれる。UEFAでの分析業務とノルウェーでの現場指導を両立する53歳は、次のプロの現場での挑戦に向けて腕を磨き続けている。一方、かつての同僚キャリックには、マンチェスターでユナイテッドの国内での戦績を立て直すという差し迫った課題がある。