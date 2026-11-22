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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、同クラブではなくトッテナム・ホットスパーに加入する寸前だった経緯を新たに明かした。ポルトガル代表の同選手は2019年、ロンドン北部への移籍に近づいており、実現していれば現在のユナイテッド指揮官マウリシオ・ポチェッティーノとともに戦うはずだった。

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2019年のトッテナム移籍はなぜ破談になったのか

ロンドン北部でともに戦う寸前だった時から7年。フェルナンデスはついに、クラブでポチェッティーノの指揮を受けることになりそうだ。2019年当時、ポルトガル代表のフェルナンデスはスポルティングでプレーしており、トッテナムは同選手のイングランド移籍に向けて具体的に動いていた。

交渉は、当時24歳だったフェルナンデスがトッテナムの幹部と直接会い、クラブの施設を見学するところまで進んだ。しかし、その夏の移籍市場が閉まる直前に移籍は破談となり、フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドが2020年1月に獲得するまでポルトガルに残った。

フェルナンデス、トッテナム首脳陣との交渉を振り返る

『Sky Sports』に対し、フェルナンデスは交渉の中でトッテナムがクラブの計画をいかに詳しく説明したかを振り返った。首脳陣からは、チームのプレースタイルに加え、ポチェッティーノが自身に想定していた具体的な戦術上の役割も伝えられたという。

「トッテナムの首脳陣と会った。全員と会ったよ」と32歳のフェルナンデスは語った。「練習場にある素晴らしいものをすべて見せてくれたし、どんなプレーをしたいかも説明してくれた。監督が彼らに伝えていた、僕がそのシステムでプレーできるポジションも教えてくれた」

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トッテナムのスター選手との共演に感じた魅力

ポチェッティーノの戦術的な構想に心を動かされたかと問われたユナイテッドの主将は、当時、イングランドのトップリーグで自分の力を試したいと強く望んでいたと認めた。実績のある攻撃陣とともにプレーできることも、ロンドン北部への移籍を特に魅力的なものにしていた。

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「ああ、魅力的だった。もちろん僕はまだ若く、24歳だった。プレミアリーグに行きたくてたまらなかった。ハリー・ケインがいて、デレ・アリがいて、ソン・フンミンもいた。前線で彼らとプレーできるチャンスは、とても魅力的だった」

移籍市場の終盤に交渉が破談となった後も、フェルナンデスはポルトガルで活躍を続け、わずか数カ月後にマンチェスターへの移籍を実現させた。

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ポチェッティーノ、リヴァプールとの大一番で初陣へ

フェルナンデスとポチェッティーノは今週末、ついにマンチェスター・ユナイテッドでともに戦う。主将のフェルナンデスは日曜日、チームを率いてピッチに立つ予定だ。

ユナイテッドが順位表の18位に沈む中、新監督は就任早々、重圧と期待に向き合うことになる。宿敵リヴァプールとの初陣となれば、その重みはさらに増す。ポチェッティーノは早急な立て直しのきっかけをつかもうとしている。