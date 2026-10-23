共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、欧州での試合のため留守にしている間に自宅を窃盗犯に狙われた、プレミアリーグの新たな選手となった。水曜夜に北イタリアで行われたコモとのチャンピオンズリーグの試合中、覆面をした3人がポルトガル人MFのチェシャーにある400万ポンドの自宅に侵入した。

広告

窃盗犯、留守のチェシャー州の住宅に侵入

マンチェスター・ユナイテッドの主将がクラブの一員として国外で試合に出場していた水曜日の午後8時30分ごろ、窃盗犯がネザー・アルダリーにある寝室6室の自宅に侵入した。『ザ・サン』によると、犯人らは侵入後、デザイナーズジュエリーを含む複数の高価な品を盗んで逃走した。

幸いにも、『デイリー・メール』によると、侵入があった際、32歳の主将の家族は自宅を離れていた。

近隣住民の通報で警察が出動

Getty Images

邸宅があるのは、チェシャー州の裕福な住宅地「ゴールデン・トライアングル」。トップリーグの選手に人気の居住エリアで、木曜日の朝には警察官が捜査を行う姿が撮影された。

侵入があった夜、同選手はチームがコモに1-4で大敗した試合に67分間出場し、その後、マイケル・キャリック監督によってジョシュア・ザークツィーと交代した。

広告 広告

近隣住民が裏庭に「身元不明の男3人」がいるのを見て通報したが、犯人らは10分後に警察が到着する前に逃走した。チェシャー州警察の広報担当者は、侵入事件について本格的な捜査を進めていると明かし、次のように述べた。「10月21日水曜日の午後8時30分ごろ、ネザー・アルダリーのアルダリー・パーク地区にある住所で不審な動きがあったとの通報を受け、警察が出動しました。

Related Topics

通報者によると、隣の住宅の裏庭に身元不明の男が3人いたとのことです。警察官が現場に駆けつけましたが、到着時に容疑者の姿はありませんでした。しかし、その住所で侵入窃盗があり、複数の品が盗まれていたことが判明しました」

捜査担当者が地元の目撃者に情報提供を呼びかけ

水曜日の侵入事件は、イングランド北西部を拠点とするサッカー選手を狙った、一連の注目度の高い窃盗事件の最新例だ。フェルナンデスの代表チームの同僚で、マンチェスター・シティのDFルベン・ディアスも、今年1月にアルダリー・エッジの自宅に侵入された。また、ジャック・グリーリッシュ、ラヒーム・スターリング、リヤド・マフレズも過去に同様の被害に遭っている。

広告

捜査官による犯人の特定に役立つ情報があれば提供するよう地元住民に呼びかけ、デイビッド・ジャービス警部は次のように付け加えた。「捜査は現時点では初期段階にあり、私たちは事件に関与した人物を特定するためにできる限りのことをするつもりです。捜査の一環として、当時付近にいて、不審なものを目撃した可能性があると考えている方からの情報を求めています」

クラブ関係者が全面的な支援を表明

Getty Images

オールド・トラッフォードのクラブ関係者は現在、主将を支援するとともに、つらい時期を過ごす本人と家族のプライバシーを尊重するよう求めている。このピッチ外での災難により、キャリック監督のチームが7試合未勝利からの立て直しを図る中、ポルトガル代表にとって厳しい1週間がさらに困難なものとなった。ユナイテッドは日曜日の午後、ホームでボーンマスと対戦し、プレミアリーグの戦いに戻る予定だ。