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火曜日に行われたチャンピオンズリーグのローマ戦で、マンチェスター・ユナイテッドが3-2で勝利する中、クラブのオーナー陣に抗議していたユナイテッドのファンがピッチに物を投げ込み、3人が逮捕された。マイケル・キャリック率いるチームが0-2とリードを許していた際、ストレトフォード・エンドからテニスボールが大量に投げ込まれ、選手たちがボールを片付ける間、試合は中断。その後、チームは後半に劇的な逆転を遂げた。

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マンチェスター・ユナイテッドのファン、テニスボールと風船でグレイザー家に抗議

抗議は試合開始前から始まっていた。チャンピオンズリーグのアンセムが流れる中、グレイザー家によるユナイテッドの所有に抗議する際に使われる緑と金色の風船が何百個も掲げられ、スタンドを跳ね回った。

そして20分、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームが2-0とリードする中、ストレトフォード・エンドのファンが緑色のテニスボールをピッチに投げ込んだ。ユナイテッドの選手たちがボールを撤去する間、プレーは中断。オールド・トラッフォードでは、グレイザー家と少数株主のジム・ラトクリフ卿に抗議するチャントも聞かれた。

ローマ戦で11人逮捕、警察が確認

グレーター・マンチェスター警察は『ジ・アスレティック』に対し、試合で起きたさまざまな事案で11人を逮捕したと認めた。うち3人はピッチへの物の投げ込み、4人は緊急対応職員への暴行を含む暴行容疑、2人は公共の秩序を乱した容疑、1人は詐欺、1人は薬物関連の容疑で逮捕された。

ユナイテッドのファンは、グレイザー家がクラブに関わってきた21年間を通じて抗議を続けている。ホームでの直近2試合、ボーンマスに0-3で敗れた試合とローマに勝利した試合では、オーナー陣、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス、最高経営責任者のオマル・ベラダに対する怒りが表れた。

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未勝利に終止符を打ったキャリック、安定した戦いを要求

後半になってようやく雰囲気は上向いた。ユナイテッドが反撃し、9月から続いていた9試合未勝利に終止符を打ったからだ。キャリックはより一層の安定感を求め、金曜日にこう語った。「もっと長い時間、物事をうまくやらなければならない。試合によっては、プレーを見て良いと思える時間帯もある。一方で振り返れば、何を改善できたのか、何を改善する必要があるのか、何が足りなかったのかと考えることになる」

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次の試合 MUN プレミアリーグ 11:30 AVL 視聴する

「試合の中のある場面、ほんの一瞬に、十分な準備ができていなかったかもしれないし、良い判断ができなかった。それもフットボールの一部だ。だが、我々にはできる。安定してできるはずだ。そしてもちろん、1月に我々が来た時、それまでできていなかったことや、別の何かができていなかったとしても、先ほども言ったように、何でも可能だ。もっと試合に勝つこともできる。ただ、そのためには勝利にふさわしい戦いをし、それを実現できるようにしなければならない」

マンチェスター・ユナイテッドの今後は？

ユナイテッドは日曜日、英国時間午後4時30分からプレミアリーグでアストン・ヴィラをホームに迎え、再びオールド・トラッフォードで戦う。

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キャリック率いるチームは代表ウィークを降格圏で迎える恐れがある。ローマ戦の後半に受けたファンの後押しが、次の重要な一戦にも続くことを願っている。