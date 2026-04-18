マンチェスター・ユナイテッドは、低迷するチェルシーのリアム・ローゼニオール監督への圧力を強めている。

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ3位に入り、チャンピオンズリーグ出場権へ前進した。マイケル・キャリック監督率いるチームは堅実な試合運びで、低迷するチェルシーを1-0で下した。チェルシーではリアム・ローゼニオール監督への批判が高まっている。

チェルシーは序盤にコール・パーマーがエリア内で倒されたがPKは得られず。エステヴァンのシュートはポストを叩き、復帰したエンツォ・フェルナンデスの一撃もポストを外れた。

前半終了間際にはリアム・デラップのゴールがオフサイドで取り消された。 それでも先制したのはユナイテッドだった。ブルーノ・フェルナンデスが今季18アシスト目を記録し、マテウス・クーニャがネットを揺らした。

1シーズンアシスト記録（20）はケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリが保持しており、フェルナンデスは歴史に名を刻むチャンスを得た。

後半もチェルシーはデラップのヘディングがクロスバーを叩き、フォファナのヘディングも上を通過。センターバックのハトが奮闘したが、チームは最後まで得点を奪えず、マンチェスター・ユナイテッドが逃げ切った。

84分にはモイセス・カイセドの強烈なミドルがポストを叩いた。終盤、マンチェスター・ユナイテッドはジョシュア・ジルクゼーを投入し、辛うじて逃げ切った。

チェルシーはリーグ4連敗。試合終了の瞬間、スタジアムにはブーイングが響き渡った。6位チェルシーの多くのファンは、1月に就任したロゼニオール監督に完全に失望している。