マンチェスター・ユナイテッドは不振が続き、6試合連続で勝利なし

マンチェスター・ユナイテッドは日曜午後、またしてもプレミアリーグで勝利を収められなかった。リーズ・ユナイテッドとの敵地での一戦ではブライアン・エンベウモのゴールで先制したものの、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンに同点弾を許し、1-1の引き分けに終わった。

開始から30分間はリーズが優勢に立ったが、決定的なチャンスにはつながらなかった。26分にはニコ・エルヴェディのヘディングが最もゴールに迫った。一方、エンベウモにも先制のチャンスが訪れたが、こちらのヘディングも精度を欠いた。

それでも35分、均衡が破れた。右サイドでの好連係からユーリ・ティーレマンスがゴール前へ低いボールを送り、ジェームズ・ジャスティンの前に入ったエンベウモが押し込んだ。スコアは0-1となった。

後半に入るとリーズはさらに圧力を強め、すぐに実を結んだ。ユナイテッドがCKをクリアしきれず、ボールはカルヴァート＝ルーウィンの足元へ。FWはエンベウモとの競り合いを制し、至近距離からシュートを決めて1-1とした。

エランド・ロードは歓喜に沸き、さらに得点できるという期待が高まった。しかし、その後のリーズは攻勢を強めきれなかった。

両チームとも思い切って攻めに出られず、後半は停滞した展開となった。ブルーノ・フェルナンデスのシュートはゴール脇を転がって外れ、リーズのアントン・シュタハは大きく上に外した。アディショナルタイムにはシュタハに決勝点の絶好機が訪れたが、至近距離からのシュートは勢いを欠いた。試合はそのまま1-1で終了した。

これにより、マイケル・キャリックへの重圧はさらに増している。チームは公式戦で6試合連続無敗を続けているが、今季のプレミアリーグで勝利した相手はイプスウィッチ・タウンだけだ。ユナイテッドは次の水曜日、チャンピオンズリーグでコモの敵地に乗り込む。