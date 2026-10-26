「マンチェスター・ユナイテッドはアルネ・スロットを招聘すべきだ」

マンチェスター・ユナイテッドの問題は深刻さを増す一方のようだ。ESPNの番組『Voetbalpraat』に出演する解説者たちも、単に監督を交代させるだけでは解決しないとの見方を示している。それでも、次期監督候補としてオランダ人指揮官のアルネ・スロットの名前が挙がった。

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、ボーンマスに0-3で敗れる屈辱的な結果を喫した。これで公式戦8試合勝利がない。

ケネス・ペレスは「彼らは平均的な選手にあまりにも多くの金を払っている」と指摘する。「もう本物のトップ選手は獲得できない。だからこそ、本当にやり方を変えなければならない。考え方も大きく変える必要があるかもしれない」

続いて、マルタイン・クラベンダムが意外な提案をした。「誰を迎えるべきか分かるかい？ アルネ・スロットだ。もちろんだ。スロットを呼べるなら、すぐにキャリックを解任すべきだ」

一方、スヨールド・モッソウは「ただ、マンチェスター・ユナイテッドの土台はリヴァプールより何倍も悪い」と警告し、ユナイテッドを「世界で最も運営がひどいクラブ」と評した。ペレスも「これほど素晴らしいクラブで起きていることは、実に悲劇的だ」と語った。

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今月初めには、リヴァプールを解任されたスロットがUEFAで活動を始めたことが明らかになった。欧州サッカー連盟のテクニカル・オブザーバー・グループに加わり、注目度の高い試合の分析や戦術面の動向を追う役割を担う。このグループのメンバーはチャンピオンズリーグと欧州選手権を対象としている。

ただし、クラブの監督に復帰するオファーを受けられないわけではない。同じ役割をしばらく務めているフランク・デ・ブールは先日、「いつでも辞められる。拘束力はほとんどない」と説明していた。