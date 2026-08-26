ミコス・ハウカは、フェイエノールトがチド・オビの獲得に本格的に動いているとは見ていない。クラブ番の同記者は水曜日、『ADフットボールポッドキャスト』でそう語った。マンチェスター・ユナイテッドのFWは火曜日、『デ・テレグラーフ』によって補強候補として報じられていた。

オビは他クラブで経験を積むことが認められており、その選択肢としてフェイエノールトの名前が挙がっていた。ナイジェリアにルーツを持つデンマーク人FWは、2024年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍する前、過去に短期間アーセナルでプレーしていた。

ハウカの見立てでは、フェイエノールトはすでに十分な数のストライカーを抱えている。『だから私たちもそれについて書かなかった。そうなると選手が多すぎる。特にシャキール・ファン・ペルシーもいる年齢層ではなおさらだ。さらに才能ある選手をもう1人獲るのは無意味だよ。そうするのは、ケガ人が出た時か、あるいは誰かが退団すると分かっている時だけだ』

『フェイエノールトにはオランダ得点王の上田綺世がいる。そしてフェッリについては、1000万ユーロ前後を費やして獲得した選手だ。フェイエノールトはこう考えている。もし上田が去るなら、彼が第一FWにならなければならないと。ファン・ペルシーはシーズンの中で成長していく必要があり、テンステットはまだ売却されなければならない』と、フェイエノールト番記者は説明した。

ハウカによれば、この夏はバルト・ニーウコープとヤクブ・モデルの退団もあり得るという。ただ、移籍期限が迫っていること、そしてスカッド内に複数の負傷者がいることから、それは簡単な課題ではない。

『モデルは今月中にもう万全の状態にはならないだろう。だから、そういう選手を売るのは難しくなる』と、ハウカは現在のフェイエノールトの状況についての分析を締めくくった。