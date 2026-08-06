マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズン、マイケル・キャリック体制で臨む。昨季はクラブを立て直し、3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ復帰に導いた。オールド・トラッフォードのチケット入手に必要な情報をGOALがまとめた。

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27プレミアリーグ日程は？

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズンは、8月22日のハル・シティ戦で開幕する。

日時 対戦カード 会場 大会 チケット 2026年8月22日（土）12:30 BST ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド MKMスタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年8月29日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年9月5日（土）15:00 BST エヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッド ヒル・ディキンソン・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年9月12日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年9月19日（土）15:00 BST フラム vs マンチェスター・ユナイテッド クレイヴン・コテージ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年10月10日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム・ホットスパー オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年10月17日（土）15:00 BST リーズ・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド エランド・ロード（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年10月24日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年10月31日（土）15:00 GMT チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッド スタンフォード・ブリッジ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年11月7日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年11月21日（土）15:00 GMT リヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッド アンフィールド（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年11月28日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ブレントフォード オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月2日（水）20:00 GMT ニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド セント・ジェームズ・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月5日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs コヴェントリー・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月12日（土）15:00 GMT クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド セルハースト・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月19日（土）15:00 GMT アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド エミレーツ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月26日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月30日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs サンダーランド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月2日（土）15:00 GMT ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs マンチェスター・ユナイテッド アメリカン・エクスプレス・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年1月6日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ニューカッスル・ユナイテッド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月16日（土）15:00 GMT アストン・ヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッド ヴィラ・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年1月23日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月30日（土）15:00 GMT ブレントフォード vs マンチェスター・ユナイテッド Gtechコミュニティ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年2月6日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年2月10日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年2月20日（土）15:00 GMT ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッド ザ・シティ・グラウンド（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年2月27日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年3月3日（水）20:00 GMT サンダーランド vs マンチェスター・ユナイテッド スタジアム・オブ・ライト（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年3月13日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年3月20日（土）15:00 GMT マンチェスター・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド エティハド・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年4月10日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs ハル・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年4月17日（土）15:00 BST イプスウィッチ・タウン vs マンチェスター・ユナイテッド ポートマン・ロード（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年4月24日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレス オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年5月1日（土）15:00 BST コヴェントリー・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月8日（土）15:00 BST ボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッド バイタリティ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月15日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年5月23日（日）15:00 BST トッテナム・ホットスパー vs マンチェスター・ユナイテッド トッテナム・ホットスパー・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月30日（日）16:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs フラム オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット

原稿執筆時点でキックオフ時刻が確定しているのは8月開催分のみで、それ以外の時間はテレビ放送の選定により変更される可能性がある。ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰により、2026-27シーズンのリーグフェーズ抽選が確定すれば、日程にはさらに試合が加わる。また、FAカップとカラバオカップも、それぞれの抽選実施後に通常どおり日程へ組み込まれる。

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケット購入方法は？

マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの試合に向けて、単試合チケットからシーズンパス、ホスピタリティパッケージまで複数の購入方法を用意している。大半のチケットは、クラブ公式サイト内の公式チケットポータルから直接購入できる。

マンチェスター・ユナイテッドの試合観戦チケットを確保する主な方法は以下のとおりだ。

マンチェスター・ユナイテッド公式チケット：プレミアリーグの試合チケットはクラブ公式サイトで直接販売される。利用可否は会員ランクに左右されることが多く、通常はRed、Silver、Gold Membersが販売時に優先権を得る。これは最も安全で信頼できる購入方法である。チケット抽選システム：リヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティ戦のような需要の高い試合では、マンチェスター・ユナイテッドがRed Members向けにチケット抽選を実施する。抽選に申し込み、当選すれば額面価格でチケットを購入できる。需要が供給を上回る際の公平性を確保する仕組みだ。公式チケット・エクスチェンジ：最初の販売で買えなかった場合、マンチェスター・ユナイテッドは、シーズンチケット保有者が使えない座席を出品できる公式チケット・エクスチェンジを運営している。これらのチケットはクラブが確認しているため、引き続き額面価格で安全に購入できる。二次流通チケット：StubHubのようなプラットフォームでも直前のチケットを扱っており、価格は変動するものの、おおむね£80前後からとなることが多い。

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケット料金は？

オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグの試合を観戦したいファンにとって、チケット価格は対戦相手、座席位置、そして購入方法によって大きく異なる可能性がある。

プレミアリーグのチケットを購入する最もシンプルな方法は、マンチェスター・ユナイテッドの公式チケットポータルを利用することだ。ただし、これらは通常クラブの公式会員向けに限られ、販売枚数も非常に限られている。またユナイテッドは対戦相手に応じた段階的な価格設定を採用しており、カテゴリーAの試合が最も高額となる。

会員向け抽選、またはクラブ公式のチケット・エクスチェンジを通じた一般的な大人用公式チケット価格は、通常以下の範囲に収まる。

カテゴリーCの試合（比較的需要の低い相手）: £35 - £55 カテゴリーBの試合（中位クラスの相手）: £45 - £75 カテゴリーAの試合（需要の高い相手。例：リヴァプール、マンチェスター・シティ、アーセナル）: £65 - £120+

マンチェスター・ユナイテッドの公式チケット・エクスチェンジ（クラブ公認の再販プラットフォーム）を通じて購入されたチケットは、常に額面価格で販売される。これにより、試合に行けなくなったシーズンチケット保有者や会員が、他の会員へ安全に座席を再販できる。

公式販売で入手できなかった場合は、StubHubのような二次流通プラットフォームも選択肢となる。価格は需要に応じて変動し、大一番が近づくにつれて大きく上昇することもあり、チケットは£70〜80前後からとなる場合が多い。

オールド・トラッフォードについて知っておくべきこと

マンチェスター・ユナイテッドは1910年からオールド・トラッフォードを本拠地としており、同スタジアムは2006年の最後の大規模拡張後、現在の収容人数が一般的に約7万4000人から7万6000人とされる、イングランド最大のクラブスタジアムであり続けている。愛称は「シアター・オブ・ドリームズ」。これまでに欧州カップ決勝、複数のFAカップ準決勝、そしてナイトゲームの照明に照らされた数え切れない歴史的な欧州の一戦を開催してきた。

ただし、開場から1世紀以上を経たオールド・トラッフォードは、いま新時代へ入りつつある。2025年3月、共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフとクラブは、建築事務所Foster + Partnersが設計した新スタジアム計画を発表した。現在地に隣接する用地に建設される10万人収容のスタジアムで、推定費用は約20億ポンド。説明資料では『ニュー・トラッフォード』と呼ばれており、太陽光エネルギーと雨水の活用を目的とした傘型の特徴的なキャノピー屋根、さらに数キロ先からでも視認できる3本の高いマストを備えた設計となっている。計画どおりに進めば、ウェンブリーを上回る英国最大のサッカースタジアムとなり、オールド・トラッフォード周辺の広範な再生プロジェクトの中核を担うことになる。

このプロジェクトは依然として計画・協議段階にあり、クラブは2030-31シーズンに間に合う完成を目標にしているが、建設規模の大きさを踏まえるとスケジュールが動く可能性はなおある。移転が実現するまでは、オールド・トラッフォードは2026-27シーズンも通常どおり運用され、試合日には世界サッカー界でも最も象徴的で最も大きな声援に包まれるスタジアムの一つであり続ける。