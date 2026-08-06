マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンをマイケル・キャリック体制で迎える。昨季はクラブを立て直し、3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ復帰に導いた。オールド・トラッフォードのチケット入手に必要な情報を、GOALがすべて紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27プレミアリーグ日程は？

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズンは、8月22日に行われるハル・シティとのアウェーゲームで開幕する。

日付＆時間 対戦カード 会場 大会 チケット 2026年8月22日（土）12:30 BST ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド MKMスタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年8月29日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年9月5日（土）15:00 BST エヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッド ヒル・ディキンソン・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年9月12日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年9月19日（土）15:00 BST フラム vs マンチェスター・ユナイテッド クレイヴン・コテージ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年10月10日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム・ホットスパー オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年10月17日（土）15:00 BST リーズ・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド エランド・ロード（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年10月24日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年10月31日（土）15:00 GMT チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッド スタンフォード・ブリッジ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年11月7日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年11月21日（土）15:00 GMT リヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッド アンフィールド（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年11月28日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ブレントフォード オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月2日（水）20:00 GMT ニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド セント・ジェームズ・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月5日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs コヴェントリー・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月12日（土）15:00 GMT クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド セルハースト・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月19日（土）15:00 GMT アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド エミレーツ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2026年12月26日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2026年12月30日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs サンダーランド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月2日（土）15:00 GMT ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs マンチェスター・ユナイテッド アメリカン・エクスプレス・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年1月6日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ニューカッスル・ユナイテッド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月16日（土）15:00 GMT アストン・ヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッド ヴィラ・パーク（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年1月23日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年1月30日（土）15:00 GMT ブレントフォード vs マンチェスター・ユナイテッド Gtechコミュニティ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年2月6日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年2月10日（水）20:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年2月20日（土）15:00 GMT ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッド ザ・シティ・グラウンド（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年2月27日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年3月3日（水）20:00 GMT サンダーランド vs マンチェスター・ユナイテッド スタジアム・オブ・ライト（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年3月13日（土）15:00 GMT マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートン オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年3月20日（土）15:00 GMT マンチェスター・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド エティハド・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年4月10日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs ハル・シティ オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年4月17日（土）15:00 BST イプスウィッチ・タウン vs マンチェスター・ユナイテッド ポートマン・ロード（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年4月24日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレス オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年5月1日（土）15:00 BST コヴェントリー・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月8日（土）15:00 BST ボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッド バイタリティ・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月15日（土）15:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット 2027年5月23日（日）15:00 BST トッテナム・ホットスパー vs マンチェスター・ユナイテッド トッテナム・ホットスパー・スタジアム（アウェー） プレミアリーグ チケット 2027年5月30日（日）16:00 BST マンチェスター・ユナイテッド vs フラム オールド・トラッフォード（ホーム） プレミアリーグ チケット

執筆時点でキックオフ時間が確定しているのは8月の試合のみで、その他の時間はすべてテレビ放映の選定により変更される可能性がある。ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰により、2026-27シーズンのリーグフェーズ組み合わせ抽選が確定した後には、カレンダーにさらに試合が加わる。また、通常通りFAカップとカラバオカップも、抽選実施後に日程が追加される。

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケット購入方法は？

マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの試合に向けて複数のチケット購入手段を用意しており、1試合ごとのチケットからシーズンパス、ホスピタリティパッケージまで幅広い。大半のチケットは、クラブ公式サイト上の公式チケットポータルから直接購入できる。

マンチェスター・ユナイテッドの試合観戦チケットを確保する主な方法は以下の通りだ。

マンチェスター・ユナイテッド公式チケット：プレミアリーグの試合チケットはクラブ公式サイトで直接販売される。利用できるかどうかは会員ランクに左右されることが多く、通常はRed、Silver、Gold Membersがチケット販売で優先される。最も安全で信頼性の高い購入方法だ。チケット抽選システム：リヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティ戦のような需要の高い試合では、マンチェスター・ユナイテッドがRed Members向けのチケット抽選を実施する。抽選に申し込み、当選すれば額面価格でチケットを購入できる。需要が供給を上回る際の公平性を担保する仕組みだ。公式チケットエクスチェンジ：最初の販売で購入できなかった場合、マンチェスター・ユナイテッドはシーズンチケット保有者が使えない座席を出品できる公式チケットエクスチェンジを運営している。これらのチケットはクラブによって認証されており、額面価格で安全に購入できる。二次流通チケット：StubHubのようなプラットフォームでも直前のチケットが提供されており、価格は変動するものの、多くは£80前後からとなる。

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケットはいくら？

オールド・トラッフォードでプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドを観戦したいファンにとって、チケット価格は対戦相手、座席位置、そして購入方法によって大きく異なる可能性がある。

プレミアリーグのチケットを購入する最もシンプルな方法は、マンチェスター・ユナイテッドの公式チケットポータルを利用することだ。ただし、これらは通常クラブの公式会員向けに限られており、入手可能数は非常に限られている。また、ユナイテッドは対戦相手に基づく段階的な価格設定も採用しており、カテゴリーAの試合が最も高額となる。

会員向け抽選またはクラブ公式チケットエクスチェンジを通じた一般的な大人向け公式チケット価格は、通常以下の範囲に収まる。

カテゴリーCの試合（需要が比較的低い相手）: £35 - £55 カテゴリーBの試合（中位クラスの相手）: £45 - £75 カテゴリーAの試合（需要が高い相手。例：リヴァプール、マンチェスター・シティ、アーセナル）: £65 - £120+

マンチェスター・ユナイテッドの公式チケットエクスチェンジ（クラブ認証の再販プラットフォーム）を通じて購入されるチケットは、常に額面価格で販売される。これにより、試合に行けなくなったシーズンチケット保有者や会員が、自身の座席を他の会員に安全に再販できる。

公式販売で購入できなかった場合は、StubHubのような二次流通プラットフォームも選択肢となる。価格は需要に応じて変動し、ビッグマッチが近づくにつれて大きく上昇することもあり、チケットは多くの場合£70-80前後からとなる。

オールド・トラッフォード・スタジアムについて知っておくべきこと

マンチェスター・ユナイテッドは1910年からオールド・トラッフォードを本拠地としており、2006年の最後の大規模拡張後の現在の収容人数は一般的に約7万4000人から7万6000人とされ、依然としてイングランド最大のクラブスタジアムである。愛称は「シアター・オブ・ドリームズ」。これまでにヨーロピアンカップ決勝、複数のFAカップ準決勝、そして照明に照らされた数え切れないほどの歴史的な欧州の夜を開催してきた。

ただし、開場から1世紀以上を経た今、オールド・トラッフォードは新たな時代に入りつつある。2025年3月、共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフとクラブは、建築事務所フォスター＋パートナーズが設計した新スタジアム計画を発表した。現在の敷地に隣接する土地に10万人収容の新スタジアムを建設するもので、推定費用は約20億ポンド。説明資料では「ニュー・トラッフォード」と呼ばれており、太陽光エネルギーと雨水を回収することを意図した特徴的な傘型キャノピー屋根と、数キロ先からでも視認できるようにする3本の高いマストを備えた設計となっている。計画通りに進めば、ウェンブリーを上回る英国最大のサッカースタジアムとなり、オールド・トラッフォード周辺のより広範な再生プロジェクトの中核となる。

このプロジェクトは依然として計画および協議段階にあり、クラブは2030-31シーズンまでの完成を目標としているが、建設規模の大きさからスケジュールがなお変動する可能性はある。実際に移転が行われるまでは、オールド・トラッフォードは2026-27シーズンも通常通り運用され、試合日には世界のサッカー界で最も象徴的かつ最も大きな声援が響くスタジアムの一つであり続ける。