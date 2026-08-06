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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズンのチケット入手方法：価格、プレミアムチケット＆シーズンチケット情報

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マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

2026-27シーズンのプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの戦いをライブで見よう

マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンをマイケル・キャリック体制で迎える。昨季はクラブを立て直し、3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ復帰に導いた。オールド・トラッフォードのチケット入手に必要な情報を、GOALがすべて紹介する。

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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27プレミアリーグ日程は？

マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズンは、8月22日に行われるハル・シティとのアウェーゲームで開幕する。

日付＆時間対戦カード会場大会チケット
2026年8月22日（土）12:30 BSTハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッドMKMスタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年8月29日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウンオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年9月5日（土）15:00 BSTエヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッドヒル・ディキンソン・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年9月12日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年9月19日（土）15:00 BSTフラム vs マンチェスター・ユナイテッドクレイヴン・コテージ（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年10月10日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム・ホットスパーオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年10月17日（土）15:00 BSTリーズ・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッドエランド・ロード（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年10月24日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマスオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年10月31日（土）15:00 GMTチェルシー vs マンチェスター・ユナイテッドスタンフォード・ブリッジ（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年11月7日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年11月21日（土）15:00 GMTリヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッドアンフィールド（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年11月28日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs ブレントフォードオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年12月2日（水）20:00 GMTニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッドセント・ジェームズ・パーク（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年12月5日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs コヴェントリー・シティオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年12月12日（土）15:00 GMTクリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッドセルハースト・パーク（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年12月19日（土）15:00 GMTアーセナル vs マンチェスター・ユナイテッドエミレーツ・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2026年12月26日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレストオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2026年12月30日（水）20:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs サンダーランドオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年1月2日（土）15:00 GMTブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs マンチェスター・ユナイテッドアメリカン・エクスプレス・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年1月6日（水）20:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs ニューカッスル・ユナイテッドオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年1月16日（土）15:00 GMTアストン・ヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッドヴィラ・パーク（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年1月23日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプールオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年1月30日（土）15:00 GMTブレントフォード vs マンチェスター・ユナイテッドGtechコミュニティ・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年2月6日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs チェルシーオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年2月10日（水）20:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年2月20日（土）15:00 GMTノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッドザ・シティ・グラウンド（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年2月27日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs アーセナルオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年3月3日（水）20:00 GMTサンダーランド vs マンチェスター・ユナイテッドスタジアム・オブ・ライト（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年3月13日（土）15:00 GMTマンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートンオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年3月20日（土）15:00 GMTマンチェスター・シティ vs マンチェスター・ユナイテッドエティハド・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年4月10日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs ハル・シティオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年4月17日（土）15:00 BSTイプスウィッチ・タウン vs マンチェスター・ユナイテッドポートマン・ロード（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年4月24日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレスオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年5月1日（土）15:00 BSTコヴェントリー・シティ vs マンチェスター・ユナイテッドコヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年5月8日（土）15:00 BSTボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッドバイタリティ・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年5月15日（土）15:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッドオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット
2027年5月23日（日）15:00 BSTトッテナム・ホットスパー vs マンチェスター・ユナイテッドトッテナム・ホットスパー・スタジアム（アウェー）プレミアリーグチケット
2027年5月30日（日）16:00 BSTマンチェスター・ユナイテッド vs フラムオールド・トラッフォード（ホーム）プレミアリーグチケット

執筆時点でキックオフ時間が確定しているのは8月の試合のみで、その他の時間はすべてテレビ放映の選定により変更される可能性がある。ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰により、2026-27シーズンのリーグフェーズ組み合わせ抽選が確定した後には、カレンダーにさらに試合が加わる。また、通常通りFAカップとカラバオカップも、抽選実施後に日程が追加される。

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケット購入方法は？

マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの試合に向けて複数のチケット購入手段を用意しており、1試合ごとのチケットからシーズンパス、ホスピタリティパッケージまで幅広い。大半のチケットは、クラブ公式サイト上の公式チケットポータルから直接購入できる。

クラブ親善試合
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マンチェスター・ユナイテッドの試合観戦チケットを確保する主な方法は以下の通りだ。

マンチェスター・ユナイテッド公式チケット：プレミアリーグの試合チケットはクラブ公式サイトで直接販売される。利用できるかどうかは会員ランクに左右されることが多く、通常はRed、Silver、Gold Membersがチケット販売で優先される。最も安全で信頼性の高い購入方法だ。チケット抽選システム：リヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティ戦のような需要の高い試合では、マンチェスター・ユナイテッドがRed Members向けのチケット抽選を実施する。抽選に申し込み、当選すれば額面価格でチケットを購入できる。需要が供給を上回る際の公平性を担保する仕組みだ。公式チケットエクスチェンジ：最初の販売で購入できなかった場合、マンチェスター・ユナイテッドはシーズンチケット保有者が使えない座席を出品できる公式チケットエクスチェンジを運営している。これらのチケットはクラブによって認証されており、額面価格で安全に購入できる。二次流通チケット：StubHubのようなプラットフォームでも直前のチケットが提供されており、価格は変動するものの、多くは£80前後からとなる。

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マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグチケットはいくら？

オールド・トラッフォードでプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドを観戦したいファンにとって、チケット価格は対戦相手、座席位置、そして購入方法によって大きく異なる可能性がある。

プレミアリーグのチケットを購入する最もシンプルな方法は、マンチェスター・ユナイテッドの公式チケットポータルを利用することだ。ただし、これらは通常クラブの公式会員向けに限られており、入手可能数は非常に限られている。また、ユナイテッドは対戦相手に基づく段階的な価格設定も採用しており、カテゴリーAの試合が最も高額となる。

会員向け抽選またはクラブ公式チケットエクスチェンジを通じた一般的な大人向け公式チケット価格は、通常以下の範囲に収まる。

カテゴリーCの試合（需要が比較的低い相手）: £35 - £55 カテゴリーBの試合（中位クラスの相手）: £45 - £75 カテゴリーAの試合（需要が高い相手。例：リヴァプール、マンチェスター・シティ、アーセナル）: £65 - £120+

マンチェスター・ユナイテッドの公式チケットエクスチェンジ（クラブ認証の再販プラットフォーム）を通じて購入されるチケットは、常に額面価格で販売される。これにより、試合に行けなくなったシーズンチケット保有者や会員が、自身の座席を他の会員に安全に再販できる。

公式販売で購入できなかった場合は、StubHubのような二次流通プラットフォームも選択肢となる。価格は需要に応じて変動し、ビッグマッチが近づくにつれて大きく上昇することもあり、チケットは多くの場合£70-80前後からとなる。

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オールド・トラッフォード・スタジアムについて知っておくべきこと

マンチェスター・ユナイテッドは1910年からオールド・トラッフォードを本拠地としており、2006年の最後の大規模拡張後の現在の収容人数は一般的に約7万4000人から7万6000人とされ、依然としてイングランド最大のクラブスタジアムである。愛称は「シアター・オブ・ドリームズ」。これまでにヨーロピアンカップ決勝、複数のFAカップ準決勝、そして照明に照らされた数え切れないほどの歴史的な欧州の夜を開催してきた。

ただし、開場から1世紀以上を経た今、オールド・トラッフォードは新たな時代に入りつつある。2025年3月、共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフとクラブは、建築事務所フォスター＋パートナーズが設計した新スタジアム計画を発表した。現在の敷地に隣接する土地に10万人収容の新スタジアムを建設するもので、推定費用は約20億ポンド。説明資料では「ニュー・トラッフォード」と呼ばれており、太陽光エネルギーと雨水を回収することを意図した特徴的な傘型キャノピー屋根と、数キロ先からでも視認できるようにする3本の高いマストを備えた設計となっている。計画通りに進めば、ウェンブリーを上回る英国最大のサッカースタジアムとなり、オールド・トラッフォード周辺のより広範な再生プロジェクトの中核となる。

このプロジェクトは依然として計画および協議段階にあり、クラブは2030-31シーズンまでの完成を目標としているが、建設規模の大きさからスケジュールがなお変動する可能性はある。実際に移転が行われるまでは、オールド・トラッフォードは2026-27シーズンも通常通り運用され、試合日には世界のサッカー界で最も象徴的かつ最も大きな声援が響くスタジアムの一つであり続ける。

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