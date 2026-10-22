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マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは、チャンピオンズリーグでコモに1-4の屈辱的な敗戦を喫した後、木曜日に事前に予定されていた休養日を与えられた。苦戦が続くチームがプレミアリーグの重要な一戦に向けて態勢を立て直す中、マイケル・キャリック監督には強いプレッシャーがかかっている。

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不振のチーム、試合後の回復を優先

『ESPN』によると、マンチェスター・ユナイテッドのトップチームは、予定されていた木曜日の休養日を経て、金曜日に練習を再開する。この休養は、セリエAのコモとのアウェー戦で1-4の屈辱的なチャンピオンズリーグ敗戦を喫した後に与えられたものだ。

チームを乗せたイタリアからの帰国便は、木曜日の未明にマンチェスターに到着した。選手に休養日を与える決定は、週末に控える試合に向けた回復の手順に厳密に基づくものだった。

戦術を巡る摩擦と歴史的な大敗

セスク・ファブレガス率いるチームへの大敗で、ロッカールーム内に募る不満が表面化した。キャプテンのブルーノ・フェルナンデスは試合直後、チームの戦術を公然と批判。キャリックはすぐに、「走ること」や選手たちの全体的な運動量に疑問を呈し、主将の見解に応じた。

この結果は、1994年11月にバルセロナに0-4で敗れて以来、ユナイテッドにとってチャンピオンズリーグで最大の敗戦となった。欧州での最初の3試合で2敗を喫し、リーグフェーズの順位表では20位に低迷している。

Getty Images

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強まる重圧と負傷者の続出

コモ戦での敗北により、マンチェスターのクラブの不振はさらに長引いている。ユナイテッドは公式戦直近7試合で一度も勝てていない。この間、マンチェスター・シティ、ブライトン、アトレティコ・マドリー、コモに敗れた。国内での成績も同様に深刻で、今季のリーグ戦ではわずか1勝にとどまり、プレミアリーグで13位につけている。

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さらに事態を複雑にしているのが、キャリックが直面する深刻な負傷者問題だ。指揮官はルーク・ショー、マーカス・ラッシュフォード、コビー・メイヌー、リサンドロ・マルティネス、アイデン・ヘブン、ベンヤミン・シェシュコら複数の主力選手のコンディションに大きな懸念を抱えている。

ボーンマスとの重要な一戦を控える

選手たちは金曜日に練習場へ再集合し、短い準備期間に入る。チームは日曜日にホームで行われるボーンマスとの重要なプレミアリーグの一戦へ、直ちに意識を切り替えなければならない。

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ユナイテッドが木曜日に休養を取った一方、次の対戦相手は欧州で試合に臨んでいた。ボーンマスはヨーロッパリーグでACミランとのアウェー戦に臨んでおり、週末に向けてユナイテッドが体力面でわずかに有利になる可能性がある。