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マンチェスター・ユナイテッドはマウリシオ・ポチェッティーノの監督就任に急速に近づいている。しかし、報道によれば、選手たちは監督人事について別の考えを持っていたようだ。再建を託されるのはトッテナムとチェルシーの元指揮官だが、選手のかなりの割合は、プレミアリーグでの別のライバルを望んでいたと報じられている。

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キャリックに解任の危機、ユナイテッドはポチェッティーノ招聘に迫る

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグの降格圏に沈み、国内リーグでは過去40年で最悪のスタートを切っている。今後の方針を決めるためクラブ幹部がモナコに集まる中、マイケル・キャリック監督は、この悲惨な不振の責任を問われる見通しだ。

後任の最有力候補にはマウリシオ・ポチェッティーノが浮上している。ユナイテッドは、アルゼンチン人指揮官が新たに結んだアメリカ代表との契約を解除することで、すでに合意に達した。これにより、同監督が間もなくオールド・トラフォードにやって来る道が開かれた。

選手たちが望んだのはヴィラ指揮官

監督交代が迫る一方、talkSPORTによると、ユナイテッドの複数の選手はウナイ・エメリの就任を望んでいた。スペイン人指揮官は監督の空席と強く結びつけられており、アストン・ヴィラを目覚ましく変貌させた手腕によって、選手たちの間で支持を集めていた。

エメリはヴィラを2度のチャンピオンズリーグ出場に導き、昨季はヨーロッパリーグ優勝も果たして、一流監督としての地位を確立した。クラブの財政を均衡させ、夏に主力選手が退団する中でも、継続して成果を挙げてきた。セビージャ、ビジャレアル、バレンシアでの過去の成功も、その高い評価をさらに押し上げている。

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対照的なプレミアリーグでの実績

エメリは先日の日曜日、オールド・トラフォードで悔しい一戦を経験した。率いるヴィラは2点のリードを2度失い、激闘の末に4-4で引き分けた。激怒した指揮官は試合終了の笛を待たずにトンネルへ引き揚げた。エメリへの評価は依然として極めて高いものの、強い重圧のかかるアーセナルとパリ・サンジェルマンで指揮を執った際の期待を下回る結果だけが、監督としての経歴に残る汚点だ。

一方、ポチェッティーノは、チェルシーを6位に導いた1年間の短い指揮を経て、イングランドのサッカー界に戻ってくる。プレミアリーグでの最大の実績はトッテナム時代に残したもので、ロンドンのクラブを連続して3位以内に導いた。この成功により、2018年にはユナイテッドの監督の有力候補となったが、最終的にはオーレ・グンナー・スールシャールが任命された。

新監督が直面する当面の課題

ポチェッティーノが引き継ぐのは、分裂を抱え、順位表の下位に沈むチームだ。まずはユナイテッドを降格圏から脱出させ、別の候補を支持していたとみられる選手たちを一つにまとめなければならない。急速に制御を失いつつあるシーズンを立て直すには、選手たちの当初の懐疑的な見方を払拭することが重要になる。