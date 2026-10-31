共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドの苦しいシーズンは金曜日、さらなる低迷を見せた。チェルシー戦に向けてロンドンへ移動中、選手たちは一般の人々の怒りを買ったのだ。選手たちの到着が遅れ、定期列車の運行に遅延が生じたため、不満を募らせた乗客から一斉にブーイングを浴びた。

広告

交通渋滞で駅に足止め、乗客と険悪な空気に

ユナイテッドの選手たちはマイケル・キャリック監督やチームスタッフとともに、土曜日の昼にスタンフォード・ブリッジで行われる試合に向け、金曜日の午後に首都へ移動していた。しかし、深刻な道路渋滞により、ストックポート駅までの移動が大きく妨げられた。

一行が列車に乗り遅れないよう、マンチェスター・ピカデリー発ロンドン行きの列車はホームで待機した。

7分の遅れを経て選手たちがようやく乗車すると、影響を受けた乗客から厳しい反応を浴びた。興味深いことに、選手たちにはブーイングが飛んだ一方、キャリック本人は車内の乗客から歓声で迎えられたという。『Mirror』が伝えている。

オールド・トラッフォードでの不満を想起させる反応

人々の冷ややかな反応は、その数日前にオールド・トラッフォードを包んだ険悪な雰囲気を思わせる。先週日曜日にホームでボーンマスに0-3と惨敗した後、不満を募らせたサポーターはピッチを去る選手たちに激しいブーイングを浴びせる一方、監督への支持を明確に示すため、意図的にキャリックの名前を連呼した。

広告 広告

この痛恨の敗戦で、ユナイテッドは公式戦8試合未勝利となった。今季プレミアリーグでわずか1勝しか挙げられておらず、選手たちへの重圧は限界に達している。

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

ボーンマス戦での惨敗を受け、キャリックは解任されるとの憶測が広がっていた。しかし、ユナイテッド首脳陣は45歳の指揮官の解任を見送った。ただ、長期的な去就は依然として不透明だ。

外部の声を意に介さないキャリック

自身の指揮を巡る厳しい視線が強まるなかでも、キャリックの姿勢は揺るがない。ユナイテッドの指揮官は木曜日、メディアに対し、自身が置かれた状況を十分に理解していると強調する一方、絶え間なく続く外部からの論評には動じていないと語った。

広告

「誰かから保証をもらう必要はない」とキャリックは述べた。「自分が置かれた立場は完全に理解している。仕事も、責任も、それに伴うものも理解している」

「サポーターがどう思っているかは大切にしている。スタジアムがどんな雰囲気か、彼らが試合のために移動し、私たちを見に来て応援してくれることを大切にしている」

広告

「それ以外のことは本当に気にしていない。この仕事を知っているし、何が伴うかも分かっている。より良くなるために何をすべきかも、よく分かっている」

スタンフォード・ブリッジでの重要な一戦

ユナイテッドは金曜日の移動トラブルを早く振り払い、ロンドン西部での厳しい試練に臨まなければならない。土曜日の早い時間にキックオフするチェルシー戦は、苦戦が続く今季にとって重要な一戦となる。

広告

好結果を残せなければ、未勝利は9試合に伸び、今季の状況はさらに瀬戸際へと追い込まれる。キャリックにとって、スタンドのサポーターと一般の人々の間で高まる不満を鎮める唯一の方法は、ピッチ上ですぐに結果を示すことだ。