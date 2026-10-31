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FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHGetty Images
Muhammad Zaki
翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの選手たちに列車の乗客がブーイング。チェルシー戦を前に、マイケル・キャリック率いる批判にさらされる選手たちが移動の混乱に見舞われる

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マンチェスター・ユナイテッドの苦しいシーズンは金曜日、さらなる低迷を見せた。チェルシー戦に向けてロンドンへ移動中、選手たちは一般の人々の怒りを買ったのだ。選手たちの到着が遅れ、定期列車の運行に遅延が生じたため、不満を募らせた乗客から一斉にブーイングを浴びた。

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交通渋滞で駅に足止め、乗客と険悪な空気に

ユナイテッドの選手たちはマイケル・キャリック監督やチームスタッフとともに、土曜日の昼にスタンフォード・ブリッジで行われる試合に向け、金曜日の午後に首都へ移動していた。しかし、深刻な道路渋滞により、ストックポート駅までの移動が大きく妨げられた。

一行が列車に乗り遅れないよう、マンチェスター・ピカデリー発ロンドン行きの列車はホームで待機した。

7分の遅れを経て選手たちがようやく乗車すると、影響を受けた乗客から厳しい反応を浴びた。興味深いことに、選手たちにはブーイングが飛んだ一方、キャリック本人は車内の乗客から歓声で迎えられたという。『Mirror』が伝えている。

オールド・トラッフォードでの不満を想起させる反応

人々の冷ややかな反応は、その数日前にオールド・トラッフォードを包んだ険悪な雰囲気を思わせる。先週日曜日にホームでボーンマスに0-3と惨敗した後、不満を募らせたサポーターはピッチを去る選手たちに激しいブーイングを浴びせる一方、監督への支持を明確に示すため、意図的にキャリックの名前を連呼した。

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この痛恨の敗戦で、ユナイテッドは公式戦8試合未勝利となった。今季プレミアリーグでわずか1勝しか挙げられておらず、選手たちへの重圧は限界に達している。

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ボーンマス戦での惨敗を受け、キャリックは解任されるとの憶測が広がっていた。しかし、ユナイテッド首脳陣は45歳の指揮官の解任を見送った。ただ、長期的な去就は依然として不透明だ。

外部の声を意に介さないキャリック

自身の指揮を巡る厳しい視線が強まるなかでも、キャリックの姿勢は揺るがない。ユナイテッドの指揮官は木曜日、メディアに対し、自身が置かれた状況を十分に理解していると強調する一方、絶え間なく続く外部からの論評には動じていないと語った。

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「誰かから保証をもらう必要はない」とキャリックは述べた。「自分が置かれた立場は完全に理解している。仕事も、責任も、それに伴うものも理解している」

「サポーターがどう思っているかは大切にしている。スタジアムがどんな雰囲気か、彼らが試合のために移動し、私たちを見に来て応援してくれることを大切にしている」

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「それ以外のことは本当に気にしていない。この仕事を知っているし、何が伴うかも分かっている。より良くなるために何をすべきかも、よく分かっている」

スタンフォード・ブリッジでの重要な一戦

ユナイテッドは金曜日の移動トラブルを早く振り払い、ロンドン西部での厳しい試練に臨まなければならない。土曜日の早い時間にキックオフするチェルシー戦は、苦戦が続く今季にとって重要な一戦となる。

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好結果を残せなければ、未勝利は9試合に伸び、今季の状況はさらに瀬戸際へと追い込まれる。キャリックにとって、スタンドのサポーターと一般の人々の間で高まる不満を鎮める唯一の方法は、ピッチ上ですぐに結果を示すことだ。

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.