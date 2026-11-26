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マンチェスター・ユナイテッドのDFエイデン・ヘヴンが、次の冬の移籍市場でチームを離れる用意があることを示した。レンタル移籍、完全移籍のどちらも受け入れる構えだ。出場機会への不安に加え、クラブの現状が自身の成長に影響することを懸念している。

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『BBC』によると、20歳のイングランド人DFはチームの構想から外れていることに不満を募らせている。新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの初陣となった先週日曜日のリヴァプール戦では、チームが4-0で大敗するなか、ベンチに座ったまま出番がなかった。 昨日水曜日に行われたチャンピオンズリーグのスポルティング・リスボン戦（2-2）でも同様だった。

ヘヴンは2025年2月にアーセナルから移籍して以来、21カ月で3人目の指揮官を迎えることになった。プレミアリーグで19位に転落したマンチェスター・ユナイテッドが降格圏からの脱出を目指すなか、ポチェッティーノが経験豊富な選手を重用する可能性が高いことを、本人も理解している。

さらに、マンチェスター・ユナイテッドには1月に新たなDFを獲得するとの噂があり、ヘヴンの不安は増している。候補の一人とされるのがフルアムのカルヴィン・バッシーだが、フルアムは主力である同選手の放出を望んでいない。

一方で、ヘヴンにはフルアムとバルセロナが関心を寄せている。両クラブは、彼がアーセナル退団を決断した際にも獲得を試みていた。本人はレンタル移籍で新たな挑戦をすることを望んでいるが、完全移籍を可能にするオファーについても検討を拒むつもりはないという。

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この若きDFはマンチェスター・ユナイテッドで定期的な出場機会を得られていない。前指揮官ルベン・アモリムのもとでは主に控えの選択肢として起用され、マイケル・キャリック体制では再び出番が減少した。チームの構想に戻ったのは、昨シーズンにクラブが負傷者続出の危機に見舞われてからのことだった。

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ヘヴンはセンターバック、左サイドバック、さらに中盤でもプレーできる。しかし、チームが不安定な状況にあるなかで、定位置を確保できるとは考えていない。そのため、成長を続けるための機会を求めて退団を検討している。

ヘヴンとマンチェスター・ユナイテッドの契約は2029年夏までで、クラブ側が1シーズン延長できるオプションが付帯している。

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マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで史上最悪クラスのスタートを切っており、開幕から11試合で1勝5分け5敗、わずか勝ち点8で19位に沈んでいる。