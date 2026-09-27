レッドデビルズは、15歳の逸材の来夏の退団をもはや阻止できない可能性が高い中、欧州の強豪クラブが獲得に向けて動きを見せている。とりわけレアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンは、このU-17代表選手の獲得をめぐって激しい争奪戦を繰り広げている。バイエルンではスポーツ部門の取締役マックス・エーベルがすでに自ら動き、攻撃的タレントの陣営との会談のために赴き、移籍の可能性に関する条件を直接確認した。

だが、ここに来てライバル勢がさらに攻勢を強めている。報道によると、パリ・サンジェルマンが競争相手に挑戦状を突きつけているという。PSG首脳陣はこのイングランド人のポテンシャルを極めて高く評価しており、そのことはすでに本人の周辺にも伝えられているようだ。

具体的には、PSG幹部がガブリエルの利益を代表するスター代理人アリ・バラトに接触した。パリからのメッセージはこうだ。ストライカーがゴーサインを出し、リーグ・アンでのプレーに前向きな姿勢を示した時点で、正式な数百万ユーロ規模のオファーが提示される。

一方、バルセロナはこの争奪戦から撤退する構えだ。スポーツディレクターのデコは、ポルトガル・フットボール・サミットの場でこうした憶測をつい最近否定し、カタルーニャ勢の構想においてガブリエルの名前は現時点で何の役割も果たしていないと明言した。

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マンチェスター・ユナイテッドの超逸材JJ・ガブリエルの代理人は誰なのか？

「この少年について言うことは何もない。選手がたびたび我々と結びつけられるのは普通のことだ。そこには大きな利害が絡んでいる」とデコは語り、さらにこう続けた。「彼らがまだ若かったとしても、我々はどの選手にも興味を示していない。彼の状況については、何が起きたのか私には確信がない。分からない。彼は今もマンチェスター・ユナイテッドの選手だ」

この綱引きは10月6日に決定的な転機を迎える可能性がある。この日、ガブリエルは16歳の誕生日を迎え、ライセンスを持つ選手仲介人から正式に代理を受けられる法的な年齢に達する。

この正式なステップに向けて、バラトは準備を整えている。この著名代理人は長年にわたって最高レベルの舞台で活動し、すでに数多くのディールをまとめてきた。中でも、この代理人はモイセス・カイセドの1億1600万ユーロという衝撃的な移籍を主導し、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンからチェルシーへと導いたことで知られる。