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マンチェスター・ユナイテッドの有望株、JJ・ガブリエルがパリ・サンジェルマンからの条件を改善したオファーを断ったと報じられ、レアル・マドリーが獲得の最有力候補となっている。高い評価を受ける16歳の攻撃的MFは、マイケル・キャリック監督の下でトップチームでの出場機会を得られないことに不満を募らせ、オールド・トラッフォードを去る決意を固めている。

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ガブリエル、PSGからの働きかけを拒否

ガブリエルはPSGからの条件を見直した契約オファーを拒否したと、『スポルト』が報じた。16歳の攻撃的MFとその代理人らは、金銭面での条件が改善されても考えは変わらないとPSGに伝えたという。

この決断により、高い評価を受ける若手選手との契約に向けて、マドリーが最有力候補となった。ガブリエルは、自身の大きな可能性を最も伸ばせると考えるスペインへの移籍を望んでいるとみられる。

レアル・マドリー、好条件の金銭的オファーを準備

PSGは野心的なプロジェクトと若手選手を信頼する姿勢によって、イングランド出身の10代選手を説得できると期待していた。しかし、ガブリエルと代理人のアリ・バラトはラ・リーガへの移籍を目指す姿勢を変えていない。現在、レアル・マドリーが契約成立の明確な最有力候補だ。バルセロナとバイエルン・ミュンヘンも以前、この若手選手の獲得を検討したが、高額な条件をめぐる争奪戦への参入を見送り、両クラブとも早々に撤退した。

マドリーは、3年間の契約で1000万ユーロ（870万ポンド）を超える金額を投じる意向だと報じられている。この大きな金額は、ユナイテッドに支払う移籍金ではなく、選手に提示する条件全体を指す。

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オールド・トラフォードでの成長機会に不満

ガブリエルは9月、オールド・トラフォードからの退団を正式に求めた。キャリックの下での成長の道筋をめぐる意見の相違や、トップチームでの出場機会の少なさに不満を募らせていた。

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若手選手の代理人らは以前、今季の出場時間について確約を求めていた。マンチェスター・ユナイテッドはその要求を拒否し、その後も悪化した関係の修復を試みたが、実を結んでいない。

この攻撃的MFは11歳でアカデミーに加入し、ユース年代では目覚ましい成績を残した。U-18チームで32試合29ゴールを記録した後、プレシーズンにはトップチームに合流した。

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事務手続き上の課題がマドリー移籍の障壁に

マドリーが有利な立場にあるものの、ガブリエルは次の移籍先を正式には明らかにしていない。国際移籍を完了するには、いくつかの事務手続き上の問題を解決する必要がある。

18歳になる前に国外へ移籍できるかどうかは、欧州のパスポートを通じてFIFAの制限の適用除外を受けられるかにかかっている。必要な書類と規則上の要件をすべて厳格に満たさなければならない。

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国外移籍が実現した場合、ユナイテッドが受け取るのは少額の育成補償金のみとなる。その額は約35万ポンドと見込まれており、退団が迫っていることはマンチェスター・ユナイテッドにとって特に悔やまれる事態となっている。