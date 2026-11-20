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マンチェスター・ユナイテッドは、攻撃陣に威厳を取り戻せる人物をついに見つけたのかもしれない。マウリシオ・ポチェッティーノの下で新たなスタートを模索するユナイテッドにおいて、ヴィクター・オシムヘンの名前が再びオールド・トラッフォードで大きく取り沙汰されている。しかも今回は、ナイジェリア人ストライカー本人から「扉は開いている」という明確なメッセージが発せられた。

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英紙『ザ・サン』が報じたところによると、オシムヘンはマンチェスター・ユナイテッドが獲得への関心を再燃させていると知り、誇りと喜びを感じたという。現役引退までにプレミアリーグでプレーするという長年の夢を抱いていることもあり、ユナイテッドからのオファーに耳を傾ける用意があるようだ。

27歳のナイジェリア人ストライカーは、2029年6月までガラタサライとの契約を残しており、トルコ王者から年間約1300万ポンドの給与を受け取っている。イングランドのクラブが本腰を入れて獲得に動くのであれば、マンチェスターでも同等の給与を得ることにやぶさかではないという。

しかし、オールド・トラッフォードへの道のりは容易ではない。オシムヘンの契約には違約金条項が一切含まれていないため、1月の移籍が実現するかどうかは本人の意思だけでは決まらない。シーズン途中にエースを手放すようガラタサライを説得するには、厳しい交渉が必要となるだろう。

同紙がトルコの情報筋の話として伝えたところでは、ガラタサライは同選手の評価額を8000万〜1億ポンドに設定している。チーム内での存在の大きさを物語る数字だ。

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一方、マンチェスターでは、ポチェッティーノが引き継いだ問題の大きさを十分に理解している。ベンヤミン・シェシュコとジョシュア・ジルクゼーが在籍しているものの、どちらも不可欠な主力ストライカーとしての地位を確立できておらず、今シーズンの公式戦で2人合わせてわずか4ゴールにとどまっている。ユナイテッドほどの規模のクラブにとっては惨憺たる数字だ。

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マテウス・クーニャやブライアン・ムベウモもセンターフォワードでプレーできるが、新たに就任したアルゼンチン人指揮官は、前線を牽引し、得点を奪い、味方のためにチャンスを演出できる経験豊富な本格派ストライカーを求めている。かつてトッテナムでハリー・ケインを世界屈指のストライカーへと育て上げたときと同じように。

オシムヘンはポチェッティーノが求めるすべてを備えている。2024年にナポリからのレンタルでガラタサライに加入して以降、驚異的な得点力を維持。完全移籍を果たす前の1年目には公式戦37ゴールという圧巻のシーズンを過ごし、昨シーズンも22ゴールを挙げて活躍を続けた。今シーズンもここまで10ゴールを記録しており、そのゴールは国内タイトル防衛を目指すトルコのクラブにとって決定的なものとなっている。

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同紙は、オシムヘンに近い関係者の次のようなコメントを伝えている。「もちろん、この関心を嬉しく思っている。だが彼は義理堅い選手だから、マンチェスター・ユナイテッドは獲得に全力を尽くさなければならないだろう。ヴィクターはどこへ行ってもゴールを決められるし、それを証明してきた。ただ、最終的な決断は両クラブ次第だ」

オシムヘンは、ナポリとの困難な別れの際に寄り添い、イタリアのクラブとの関係が破綻した後にキャリアを立て直す手助けをしてくれたガラタサライに今も恩義を感じている。そのため、いかなる移籍もその信頼を尊重することが前提となる。

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一方、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックの解任を受け、まったく新しいフェーズへの準備を進めている。キャリックはリーグ戦最初の10試合でわずか1勝に終わった代償を払う形となった。昨シーズンはチャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず、降格圏から遠ざかろうともがくチームを立て直すという困難な任務を背負い、ポチェッティーノはマンチェスターにやって来た。

今週末のリヴァプール戦がその第一歩となる。ポチェッティーノは、これまで率いたどのクラブでも初陣で負けていないという特筆すべき記録を持つ。だが、注目は引き続き1月に向けられるだろう。オシムヘンこそが、シーズンの流れを一変させる補強となるかもしれない。