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マウリシオ・ポチェッティーノはサー・アレックス・ファーガソンへの深い敬意を示し、マンチェスター・ユナイテッドでの仕事を始めたら、この伝説的なスコットランド人と話す意向を明らかにした。新監督は代表ウィーク明けの11月18日に正式に指揮を執る。ファーガソン時代のような持続的な成功を今も追い求めるクラブで、厳しい日程に臨むことになる。

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マンチェスター・ユナイテッド新監督、オールド・トラッフォードのレジェンドとの対話を熱望

マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任するマウリシオ・ポチェッティーノは、就任決定後、アレックス・ファーガソン氏とはまだ話していないと明かした。ただ、アルゼンチン人指揮官は火曜日以降に職務を開始したら、かつての名将に連絡を取るつもりだという。

ユナイテッドはすでに就任を発表しているが、ポチェッティーノ監督が正式に指揮を執るのは11月18日からだ。オールド・トラッフォードでは着任直後から多忙を極める見通しだが、ファーガソン氏と話すことは優先事項の一つとなっている。

「私の価値観を体現している」ポチェッティーノ監督、スコットランドの名将を称賛

ファーガソン氏と連絡を取ったかと『テレグラフ・スポーツ』に問われたポチェッティーノ監督は、ユナイテッドの元指揮官に長年抱いてきた敬意と、今後話をする考えを語った。

「まだだが、火曜日以降には必ず機会があるだろう」とポチェッティーノ監督は話した。「何年も前から言っているし、いつも同じことを言っている。私にとって、サー・アレックス・ファーガソンはコーチ、監督、そして一人の人間として、私が尊敬するすべてを体現している。私の価値観を体現していると思う。本当に尊敬している」

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マンチェスターでの最初の数日間は時間に余裕がないだろうとも認め、こう続けた。「火曜日以降、話すことはできるはずだ。非常に忙しくなるので、私に時間があればだが。話す機会があれば、もちろんそうするつもりだ」

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米国代表に感情のこもった別れ

オールド・トラッフォードでの仕事に就くことで、ポチェッティーノ監督の米国男子代表を率いた2年間は終わりを迎える。移籍が決まった後、アルゼンチン人指揮官は金曜日の記者会見で目に涙を浮かべた。

土曜日の試合後、退任について振り返ったポチェッティーノ監督は、キャリアにおける念願がかなった一方で、代表を離れることには喜びと寂しさが入り交じると認めた。

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「別れを告げるのはいつも難しいが、人生とはそういうものだ」と語った。「常に新たな挑戦がある。もちろん、私はいつも自分の心と夢に従ってきた。寂しいが、同時に、我々は［米国代表とともに］望んでいた場所にいる。この2年間は本当に厳しかったと思うが、測ることも、価値をつけることも難しい何かを成し遂げたと思う。将来、ここでのサッカーにとって非常に良いことになるはずだ」

アンフィールドで厳しい船出が待つ

ポチェッティーノ監督は11月18日の正式な就任直後から試練に直面する。11月22日にアンフィールドで行われるリヴァプール戦が初陣となり、準備期間はわずか4日間だ。

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この一戦を皮切りに、ユナイテッドは39日間で10試合を戦う過密日程に入る。ポチェッティーノ監督が約束したファーガソン氏との対話も、その合間に時間を見つける必要がある。