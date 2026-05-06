マンチェスター・ユナイテッドの試合は、リーグ戦でも一大イベントになる。オールド・トラッフォードの照明が点くと、すぐに話題だ。だがシーズンを追うには、放送権の状況を整理しておきたい。大会ごとに放送局は異なるので、ここでは概要を確認しよう。
マンチェスター・ユナイテッドの試合をテレビやライブストリームで観るにはどこをチェックすればいいのでしょうか？
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プレミアリーグ、カラバオ・カップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのマンチェスター・ユナイテッド戦をテレビやライブストリームで観る方法。
ドイツでプレミアリーグを観戦したい場合、事実上自動的にSkyにたどり着きます。ここでは、試合日程の混雑状況に応じて、単独中継や複数試合の同時中継など、すべての試合がライブで放送されています。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれています。また、テレビでの視聴が難しい場合は、Sky GoやWOWでのストリーミング視聴が可能です。
今すぐ登録。プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから視聴できます。
2025/26シーズンからは、Skyのイングランドパッケージにカラバオカップも追加。マンチェスター・ユナイテッドのリーグカップもSkyで視聴でき、サービス間を切り替える必要はありません。
FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信するため、マンチェスター・ユナイテッドの試合もDAZNでライブ視聴できます。
DAZNではFAカップやコミュニティ・シールドをライブ配信。最適なプランを選びましょう。
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マンチェスター・ユナイテッドの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。
SPOXも選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。重要なプレーを見逃したくない方は要チェック。キックオフ直前にティッカーのリンクを掲載します。
マンチェスター・ユナイテッドの放送情報は以上です。クラブ概要へ
|設立
|1878年
|イングランドリーグ優勝
|20
|FAカップ優勝
|13
|チャンピオンズリーグ優勝
|3
|最多出場記録
|ライアン・ギグス（公式戦963試合）