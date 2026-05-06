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Alice Kopp

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報：レッド・デビルズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッド

プレミアリーグや国内カップ戦のマンチェスター・ユナイテッドの試合は、どこで生中継されるのでしょうか？その答えはこちら！

マンチェスター・ユナイテッドの試合は、リーグ戦でも一大イベントになる。オールド・トラッフォードの照明が点くと、すぐに話題だ。だがシーズンを追うには、放送権の状況を整理しておきたい。大会ごとに放送局は異なるので、ここでは概要を確認しよう。

マンチェスター・ユナイテッドの試合をテレビやライブストリームで観るにはどこをチェックすればいいのでしょうか？

マンチェスター・ユナイテッド 対 ノッティンガム・フォレスト
U-NEXT

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

プレミアリーグ、カラバオ・カップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのマンチェスター・ユナイテッド戦をテレビやライブストリームで観る方法。

ドイツでプレミアリーグを観戦したい場合、事実上自動的にSkyにたどり着きます。ここでは、試合日程の混雑状況に応じて、単独中継や複数試合の同時中継など、すべての試合がライブで放送されています。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれています。また、テレビでの視聴が難しい場合は、Sky GoWOWでのストリーミング視聴が可能です。

logo 今すぐ登録。プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから視聴できます。

2025/26シーズンからは、Skyのイングランドパッケージにカラバオカップも追加。マンチェスター・ユナイテッドのリーグカップもSkyで視聴でき、サービス間を切り替える必要はありません。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信するため、マンチェスター・ユナイテッドの試合もDAZNでライブ視聴できます。

プレミアリーグ
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マンチェスター・ユナイテッド
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ノッティンガム・フォレスト
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXも選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。重要なプレーを見逃したくない方は要チェック。キックオフ直前にティッカーのリンクを掲載します。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報は以上です。クラブ概要へ

設立1878年
イングランドリーグ優勝20
FAカップ優勝13
チャンピオンズリーグ優勝3
最多出場記録ライアン・ギグス（公式戦963試合）
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