マンチェスター・ユナイテッドの放送情報：レッドデビルズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッドの試合は、リーグ戦でも一大イベントになる。オールド・トラッフォードの照明が点くと、すぐに話題だ。だがシーズンを追うには、複雑な放送権を理解する必要がある。大会ごとに放送局は異なるので、ここでは簡単に概要を確認しよう。

マンチェスター・ユナイテッドの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

Getty Images

プレミアリーグ、カラバオ・カップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのマンチェスター・ユナイテッド戦をテレビやライブストリームで観る方法。

ドイツではプレミアリーグの放映権をSkyが独占。試合は単独または同時中継で全試合生配信され、マンチェスター・ユナイテッドの試合も対象です。テレビが見られない場合は、Sky GoやWOWでストリーミング視聴できます。

今すぐ登録 プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから

2025/26シーズンからは、Skyのイングランドパッケージにカラバオカップも追加。マンチェスター・ユナイテッドのリーグカップもSkyで視聴でき、サービスを使い分ける必要がありません。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信するため、マンチェスター・ユナイテッドの試合もDAZNでライブ視聴できます。

DAZNではFAカップとコミュニティ・シールドをライブ配信。最適なDAZNプランを選びましょう。

Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXも選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。重要なプレーを見逃したくない方は要チェック。キックオフ直前にティッカーを掲載します。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報まとめ：クラブ概要