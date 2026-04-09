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Alice Kopp

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報：レッドデビルズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッド

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグと国内カップ戦を生中継で見る方法はここにあります。

マンチェスター・ユナイテッドの試合は、リーグ戦でも一大イベントになる。オールド・トラッフォードの照明が点くと、すぐに話題だ。だがシーズンを追うには、複雑な放送権を理解する必要がある。大会ごとに放送局は異なるので、ここでは簡単に概要を確認しよう。

マンチェスター・ユナイテッドの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
U-NEXT
チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
U-NEXT

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

プレミアリーグ、カラバオ・カップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのマンチェスター・ユナイテッド戦をテレビやライブストリームで観る方法。

ドイツではプレミアリーグの放映権をSkyが独占。試合は単独または同時中継で全試合生配信され、マンチェスター・ユナイテッドの試合も対象です。テレビが見られない場合は、Sky GoWOWでストリーミング視聴できます。

logo 今すぐ登録 プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから

2025/26シーズンからは、Skyのイングランドパッケージにカラバオカップも追加。マンチェスター・ユナイテッドのリーグカップもSkyで視聴でき、サービスを使い分ける必要がありません。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信するため、マンチェスター・ユナイテッドの試合もDAZNでライブ視聴できます。

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
リーズ crest
リーズ
LEE

logo DAZNではFAカップとコミュニティ・シールドをライブ配信。最適なDAZNプランを選びましょう。

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXも選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。重要なプレーを見逃したくない方は要チェック。キックオフ直前にティッカーを掲載します。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報まとめ：クラブ概要

設立1878年
イングランドリーグ優勝20
FAカップ優勝13回13
チャンピオンズリーグ優勝3
最多出場記録保持者ライアン・ギグス（公式戦963試合）
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