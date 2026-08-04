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ManUnitedGetty
Alice Kopp

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報一覧：レッドデビルズの試合をテレビとライブ配信で視聴できるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッド

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ、そして国内カップ戦の試合はどこでライブ配信されるのか。その情報をここでチェック！

マンチェスター・ユナイテッドは、ごく普通のリーグ戦でさえ突然ビッグイベントのように見えてしまうクラブだ。オールド・トラッフォード、ナイトゲーム、それだけで一気に注目が集まる。ただ、シーズンを本当に隅々まで追いかけたいなら、放映権のジャングルを少し整理しておく必要がある。中継は大会ごとに大きく異なるため、ここで簡単に確認しておく価値はある。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一気にチェック：レッドデビルズの試合をライブでTV・配信するのは？

マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
DAZN

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのTV・配信情報

ドイツでプレミアリーグを見たいなら、実質的に行き着く先はSkyだ。全試合がライブで視聴でき、日程の込み具合に応じて個別中継だったり、カンファレンス形式だったりする。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれている。テレビで見られない場合でも、Sky GoまたはWOWで配信視聴が可能だ。

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Skyは2025/26シーズンから、イングランド・パッケージにカラバオカップも追加した。つまりシンプルに言えば、マンチェスター・ユナイテッドがリーグカップを戦う場合も、同じくそこでライブ中継される。視聴者が複数の配信サービスの間を行き来する必要はない。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNを避けて通れない。独占放映権を持っているためだ。マンチェスター・ユナイテッドがこの2大会のいずれかに臨む際は、試合はそれに応じてライブ配信される。

クラブ親善試合
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一気にチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX でもユナイテッドの一部試合をライブテキストで追っている。重要なプレーを見逃したくないなら、ぜひチェックしてほしい。キックオフ直前に、ここへ速報一覧を掲載する予定だ。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一気にチェック：クラブプロフィール

創設1878
イングランド1部優勝回数20
FAカップ優勝回数13
チャンピオンズリーグ優勝回数3
最多出場選手ライアン・ギグス（公式戦963試合）
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