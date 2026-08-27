マンチェスター・ユナイテッドは、ごく普通のリーグ戦ですら突然ビッグイベントのように見えてしまうクラブだ。オールド・トラッフォード、ナイトゲーム、そして一気に誰もが話題にする。ただ、シーズンを本当に余さず追いたいなら、放映権の複雑な状況を少し整理しておく必要がある。中継は大会ごとに大きく異なるため、ここで簡単に確認しておく価値がある。

マンチェスター・ユナイテッド、放送・配信情報をひと目でチェック：レッドデビルズの試合をテレビ・ライブ配信するのは？

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プレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、コミュニティ・シールドにおけるマンチェスター・ユナイテッドのテレビ・ライブ配信

ドイツでプレミアリーグを見たいなら、実質的に行き着く先はSkyだ。ここでは全試合がライブで視聴でき、1試合ごとの中継か、あるいは同時進行の複数試合をまとめた中継かは、その節の日程の混み具合によって異なる。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれている。テレビで見られない場合でも、Sky GoまたはWOWで配信視聴が可能だ。

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2025/26シーズンからは、Skyがイングランドのパッケージにカラバオカップも追加した。つまりシンプルに言えば、マンチェスター・ユナイテッドがリーグカップを戦う際の中継も同じくここでライブ視聴できるということだ。視聴者が複数の配信事業者の間を行き来する必要はない。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNを避けて通れない。独占放映権を持っているからだ。マンチェスター・ユナイテッドがこの2大会のいずれかに臨む際は、それぞれライブ配信される。

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マンチェスター・ユナイテッド、放送・配信情報をひと目でチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX でも、ユナイテッドの一部の試合をライブテキスト速報で追っている。重要なプレーを見逃したくないなら、ぜひチェックしてほしい。キックオフ直前に、ここへ速報一覧を掲載する。

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