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ManUnitedGetty
Alice Kopp

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：レッドデビルズの試合をテレビとライブ配信で視聴できるのはどこ？

マンチェスター・ユナイテッド

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグおよび国内カップ戦の試合はどこでライブ視聴できるのか。その情報をここでチェック！

マンチェスター・ユナイテッドは、ごく普通のリーグ戦でさえ一気に一大イベントのように見えてしまうクラブだ。オールド・トラッフォード、ナイトゲーム、そして一瞬で誰もが話題にする。とはいえ、シーズンを本当に最後まで追いかけたいなら、放映権の入り組んだ状況を少し整理しておく必要がある。中継は大会によって大きく異なるため、ここで簡単に確認しておこう。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：レッドデビルズの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？

エヴァートン 対 マンチェスター・ユナイテッド
U-NEXT
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスター・シティ
U-NEXT
フラム 対 マンチェスター・ユナイテッド
U-NEXT
マンチェスター・ユナイテッド 対 サバFK
WOWOWオンデマンド

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのテレビ・ライブ配信

ドイツでプレミアリーグを見たいなら、実質的に自動的にSkyにたどり着く。ここでは全試合がライブで視聴でき、単独中継の場合もあれば、日程の込み具合によってはカンファレンス形式になることもある。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれている。さらに、テレビが使えない場合でも、Sky GoまたはWOWで配信視聴が可能だ。

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2025/26シーズンからは、Skyがイングランドの放映パッケージにカラバオカップも追加した。つまりシンプルに言えば、マンチェスター・ユナイテッドがリーグカップを戦う場合、その中継も同じくここでライブ視聴できる。異なる配信業者の間を行き来する必要はないということだ。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNを避けて通ることはできない。独占放映権を持っているからだ。マンチェスター・ユナイテッドがこの2大会のいずれかに登場する際は、試合はそれに応じてライブ配信される。

プレミアリーグ
エヴァートン crest
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マンチェスター・ユナイテッド crest
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logo 自分に合ったDAZNプランを探す FAカップ、コミュニティ・シールドなどをライブ配信

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：SPOXのライブテキスト速報

SPOX でもユナイテッドの一部試合をライブテキスト速報で追っている。重要なプレーを見逃したくないなら、ぜひチェックしてほしい。キックオフ直前に、ここで速報一覧を掲載する予定だ。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：クラブの基本情報

創設1878
イングランド1部優勝回数20
FAカップ優勝回数13
チャンピオンズリーグ優勝回数3
最多出場選手ライアン・ギグス（公式戦963試合）
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