マンチェスター・ユナイテッドは、ごく普通のリーグ戦でさえ一気に一大イベントのように見えてしまうクラブだ。オールド・トラッフォード、ナイトゲーム、そして一瞬で誰もが話題にする。とはいえ、シーズンを本当に最後まで追いかけたいなら、放映権の入り組んだ状況を少し整理しておく必要がある。中継は大会によって大きく異なるため、ここで簡単に確認しておこう。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：レッドデビルズの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？

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マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、コミュニティ・シールドのテレビ・ライブ配信

ドイツでプレミアリーグを見たいなら、実質的に自動的にSkyにたどり着く。ここでは全試合がライブで視聴でき、単独中継の場合もあれば、日程の込み具合によってはカンファレンス形式になることもある。マンチェスター・ユナイテッドの試合もすべて含まれている。さらに、テレビが使えない場合でも、Sky GoまたはWOWで配信視聴が可能だ。

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2025/26シーズンからは、Skyがイングランドの放映パッケージにカラバオカップも追加した。つまりシンプルに言えば、マンチェスター・ユナイテッドがリーグカップを戦う場合、その中継も同じくここでライブ視聴できる。異なる配信業者の間を行き来する必要はないということだ。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNを避けて通ることはできない。独占放映権を持っているからだ。マンチェスター・ユナイテッドがこの2大会のいずれかに登場する際は、試合はそれに応じてライブ配信される。

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マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：SPOXのライブテキスト速報

SPOX でもユナイテッドの一部試合をライブテキスト速報で追っている。重要なプレーを見逃したくないなら、ぜひチェックしてほしい。キックオフ直前に、ここで速報一覧を掲載する予定だ。

マンチェスター・ユナイテッドの放送情報を一挙紹介：クラブの基本情報