マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックが、マンチェスター・シティの状況について言及した。シティは、114件の財務規則違反をめぐり、FAによる求刑を待っている。キャリックは、シティの行動によって「個人的に傷ついた」と語った。

2009年から2018年の間に、シティは実に114の規則を破ったと、FAは最近結論づけた。同クラブはこの期間、商業パートナーとの見せかけの契約を通じて、換算で約10億ユーロの収入を隠していた。この9年間でシティはプレミアリーグを3回、FAカップを3回、そしてカラバオカップを1回制した。

その期間、キャリックはユナイテッドでプレミアリーグ2位を2度経験した。2012年には、QPR戦のアディショナルタイムに生まれたセルヒオ・アグエロの伝説的なゴールによってシティがタイトルを獲得。また2018年にも、当時オレ・グンナー・スールシャールのアシスタントとして、ユナイテッドは王者シティに次ぐ2位で終えた。

「フットボールで重要なのは、勝ちたいという意志や感情、そして勝利した時に得られる感覚だ。その多くは、その瞬間に起きるものだ」と、トッテナム・ホットスパー戦の前日会見でのキャリックの言葉を、BBCなどが伝えている。

「それは取り戻せない。その瞬間こそ、目指しているものなんだ。要するに、私たち全員がそのためにやっている。それこそが、みんなが求めている感覚だ。トロフィー獲得を目指すことの素晴らしさは、そこへ向かう道のり、そして最後にある結末にある」

「勝つか負けるかだ。そして、いったんそれが終われば、もう後戻りはできない。軽く扱うつもりはないが、どんなスポーツでも、後になってメダルを受け取っても、その瞬間に勝った時と同じ感覚にはならない」

プレミアリーグのガイドラインによれば、この調査はクリスマス前後までに完了しているはずだ。その場合、求刑は2027年初めに明らかになる。ただ、このスキャンダルの規模を考えると、実際に調査が今年末までに完了するかどうかは不透明だ。

「多くの疑問を呼んだ」とキャリックは続けた。「答えを得た人もいれば、そうでない人もいる。私自身にも、間違いなく疑問はある。一定の期間にわたって、さまざまな形で個人的な影響を受けた」

キャリックは、2009年から2018年の間に獲得したタイトルをシティから剥奪すべきかという問いには踏み込まなかった。「ただ言いたいのは、できるだけ早くこの問題が解決されることが、すべての人にとって極めて重要だということだ」

「前例のないことだ。このレベルでは唯一無二の状況であり、あまりにも大きな影響がさまざまな形で及んでいる。何が起こるのか、私たちは皆知る必要がある」とキャリックは締めくくった。

ユナイテッドは今季、5試合で勝ち点5と低調なスタートを切ったが、それでも相手である最下位で、キャリックの古巣でもあるスパーズよりは上回っている。スパーズは最初の4試合で無得点に終わり、5試合を終えて勝ち点2にとどまっている。



