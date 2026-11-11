マンチェスター・ユナイテッドの危機が深まる中、リオ・ファーディナンドがマイケル・キャリックの「理想的な後任」を挙げる

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シーズン序盤の惨状でマンチェスター・ユナイテッドが降格圏に沈み、マイケル・キャリックは解任の瀬戸際に立たされている。後任を巡る憶測が過熱する中、リオ・ファーディナンドは崩壊したチームを立て直す理想的な候補として、マウリシオ・ポチェッティーノの名を挙げた。

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解任に近づくキャリック

キャリックは解任される見通しだ。2026-27シーズンの悲惨な出足を受け、ユナイテッドは11月の代表ウィークを前にプレミアリーグ18位に沈み、最下位とはわずか勝ち点1差となっている。オールド・トラッフォードの首脳陣は現在、監督の去就を検討している。

クラブが国内での今季を何とか立て直そうとする中、監督交代は避けられない情勢だ。後任にはエディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテら大物候補の名前が挙がっている。しかし、最近ではポチェッティーノが指揮を執る有力候補として浮上している。

ファーディナンドが理想の監督候補を挙げる

ユナイテッドの元DFファーディナンドは、ポチェッティーノこそ後任に最適な人物だと考えている。54歳のポチェッティーノはワールドカップ後、アメリカ代表監督として契約を延長したが、その契約には解除条項が含まれていると報じられている。

ファーディナンドは自身のYouTubeチャンネルで、アルゼンチン人指揮官への全面的な支持を表明。自信を失って苦しむチームにとって、ポチェッティーノの選手をまとめる力が重要になると強調した。

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「ポチェッティーノを見ると、指導における人間的な側面と、選手に自信をつけさせる力が最大の強みの一つだと思う」とファーディナンドは説明した。「今のマンチェスター・ユナイテッドにとって、それは非常に重要だ。自信を失った選手があまりにも多いからだ」

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傷ついたチームの再建には忍耐が必要

ポチェッティーノはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーを率い、プレミアリーグで豊富な経験を積んだ。トッテナムをチャンピオンズリーグ決勝に導いたことでも知られるが、批判的な見方をする人々はイングランドでタイトルを獲得していない点をしばしば指摘する。ファーディナンドはそうした懸念を退け、クラブはすぐにタイトルを獲得することより、現実的な目標に目を向けるべきだと主張した。

「候補者の顔ぶれを見ると、選手たちを立て直し、チームを築くために我々が求めるものをより多く備えている人物として、ポチェッティーノが際立っていると思う」と付け加えた。

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「基準は大きく下がっている。だから、自分たちが今どこにいるのかを現実的に見なければならない。元の位置に戻るには段階を踏む必要がある。まずは安定を取り戻し、再びチャンピオンズリーグに出場しなければならない」

アンフィールドへの厳しい遠征が待ち受ける

ポチェッティーノは直近のワールドカップでアメリカ代表を決勝トーナメントに導いた。チームはグループ首位で突破したものの、ベスト16でベルギーに1-4の大敗を喫した。

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ユナイテッドがポチェッティーノの契約解除条項を行使するかは、まだ分からない。今回の代表ウィークが終わる前に新監督をチームに迎え入れたいなら、クラブは迅速に動く必要がある。今月後半にプレミアリーグが再開すると、ユナイテッドには大きな試練が待つ。11月22日にはアンフィールドに乗り込み、宿敵リヴァプールと対戦する。