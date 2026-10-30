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マンチェスター・ユナイテッドのMFユーリ・ティーレマンスが、オールド・トラッフォードでの立場を巡る憶測が強まるなか、批判にさらされているマイケル・キャリック監督への全面的な支持を表明した。ベルギー代表の同選手は、土曜日のチェルシーとのアウェー戦を前に、主力のチームメイトであるブルーノ・フェルナンデスとリサンドロ・マルティネスによる最近の公の場での批判についても、深刻には受け止めていないとの姿勢を示した。

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ベルギー人MFが苦境に立つ監督を支持

ティーレマンスは、公式戦8試合勝利がない状況でも、ユナイテッドの選手たちに必要なのは再び監督を交代することではなく「安定」だと強調した。監督との話し合いを経て7月にアストン・ヴィラから加入した同MFは、先週、マンチェスター・ユナイテッドが2試合連続で3点差の敗北を喫するのを目の当たりにした。この結果、クラブはプレミアリーグで8試合を終えて勝ち点7の16位に沈んでいる。

選手たちは指揮官への信頼を維持

ユナイテッドはUEFAチャンピオンズリーグの開幕3試合で2敗を喫し、プレミアリーグの降格圏まで勝ち点1差となったことで、オールド・トラッフォードの指揮官に対する視線は厳しさを増している。しかし、夏にキャリックと直接話し合った上でマンチェスターへ移ったティーレマンスは、元MFを解任しても苦境を悪化させるだけだと訴えた。

『TNT Sports』のインタビューで、ベルギー人MFはこう語った。「僕がここに来た理由の一つは彼だ。彼が僕を必要としてくれたからだ。チームを助けてほしいと言ってくれた。だから、彼が続けることをとてもうれしく思うし、チーム全体としても突然の交代は望んでいない。今以上に物事を混乱させるような大きな変化は望んでいない。必要なのは安定だ。懸命に取り組み続ければ、いつか状況は好転する」

不振が続く秋を過ごしても、監督は間違いなく選手たちの支持を得ていると強調した29歳は、さらにこう続けた。「僕が来てから、彼は常に自分の仕事をしている。僕ら全員がやりやすいと感じられるシステムを築こうとしてきた。僕がこの夏に加入したのは、チームを助けに来てほしいと彼に説得されたからだ。彼については良いことしか言えないし、更衣室にいる全員も同じことを言うだろう。僕らは団結して、この状況を好転させなければならない」

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それでも、ここ数週間はピッチ外の不穏な動きがユナイテッドのピッチ上での苦戦に追い打ちをかけている。アトレティコ・マドリーに欧州の大会で敗れた後、DFマルティネスは公の場で選手層へのさらなる投資と「テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスにもっとやってほしい」と要求し、その後謝罪した。

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そのわずか1週間後、ユナイテッドがチャンピオンズリーグでセスク・ファブレガス率いるコモに1-4で完敗すると、主将フェルナンデスはコーチ陣の方針に疑問を呈した。『TNT Sports』に対し、「マンツーマンでプレスをかけないのはスタッフの判断だ。こうしたチームにボールを持たせすぎると、自信を与えてしまうことがある」と語った。

チーム内の不満は勝利への意欲の表れ

その後、フェルナンデスは日曜日にホームでボーンマスに0-3で敗れた試合で、最後までベンチにとどまった。ボーンマスがオールド・トラッフォードでこのスコアで勝利したのは、過去4シーズンで3度目となる。ただ、キャリック監督は木曜日、ポルトガル人の司令塔は「完全にチームに尽くしている」と明言し、主将を続けることも確認した。

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こうした不満は「チーム内にとどめるべきだ」と認めつつ、ティーレマンスはチームメイトの熱意を擁護した。「人にはそれぞれのあり方がある。大事なのは、適切な口調とタイミングで伝えようとすることだ。この件については、もちろん多くのことが語られているから、これ以上深くは話さない。でも、みんなが気にかけていることの表れだ。僕らは全員、この状況を好転させたいと思っている。

「僕らは試合に勝ちたい。全員が勝利を求めているし、フラストレーションがたまれば、違う言葉や意見が出ることもある。それはまったく普通のことだ。チーム内にとどまるなら、それが一番だ」

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ユナイテッドの不振については、コーチ陣よりも選手たちに「多くの」責任があると強調し、同MFは続けた。「監督だけの責任ではない。監督は自分の仕事をしている。僕ら選手も自分たちの仕事をしなければならない。双方に責任がある」

日曜日のボーンマス戦後、オールド・トラッフォードのサポーターも同様の見方を示した。サポーターはキャリックの名を歌い、監督がトンネルへ引き揚げた後に選手たちへブーイングを浴びせた。

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スタンドの反応について、ティーレマンスはこう語った。「［ブーイングは］理解できる。ファンは高いものを求めているからだ。彼らはこのクラブの非常に良い時代を知っているし、多くの成功を知っている。高いものを求めるのはごく普通のことだ。僕らも自分たちに高いものを求めている。結果が悪ければ、彼らは当然フラストレーションを感じる。でも、僕らも同じだ。

「僕らは試合に勝ちたい。ピッチを去るときにブーイングを聞くのは、もちろん気分の良いことではない。でも、あの瞬間は彼らのフラストレーションが表に出たのであって、僕らはそれを受け止め、一緒に前へ進まなければならない。先週より強い姿を見せられればと思う。先週は2敗を喫し、選手である僕らにとっても、クラブにとっても非常に厳しい1週間だった。僕らは立て直したい」

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今季、プレミアリーグでユナイテッドより守備成績が悪いチームはわずか6つ。ティーレマンスは、選手たちが今週の練習で「戦術面で、よりコンパクトになること」に取り組んだとも明かし、こう締めくくった。「チームとして強くあり続けなければならない。そうすれば、ここ数週間よりもずっと個々の持ち味を発揮しやすくなる」

チェルシー戦で守備陣形が試される

ユナイテッドは土曜日の昼、チェルシーと対戦するためスタンフォード・ブリッジに乗り込む。そこで、改めて取り組んだ守備の成果が試される。2試合連続で3点差の敗北を喫し、プレミアリーグの降格圏に迫られる中、低迷に歯止めをかけるにはロンドン西部で改善したプレーを見せることが不可欠だ。敵地で好結果を収めれば、キャリック監督に差し迫る重圧も和らぐだろう。