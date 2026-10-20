マンチェスター・ユナイテッドのロッカールームで騒動が起きていると、ギャリー・ネヴィルがスカイスポーツで伝えた。元選手のネヴィルは、アマド・ディアロとリサンドロ・マルティネスが衝突したとほぼ確信している。

マンチェスター・ユナイテッドは先週、チャンピオンズリーグでほとんどなすすべなく敗れた。アトレティコ・マドリーとのアウェー戦で、レッドデビルズは0-2で敗戦した。

試合後、マルティネスはAmazon Primeのカメラの前に姿を見せた。そのインタビューで、クラブのテクニカルディレクターを公然と痛烈に批判した。

マルティネスによれば、昨夏の選手層への投資はあまりに少なく、もっと多くを期待していたという。この発言には多くの批判が集まった。クラブは、マルティネスとの契約を1年間延長するオプションを行使しないことを検討している。

アルゼンチン人DFのインタビュー後、ディアロはスナップチャットに「まったく恥ずべきことだ。言葉も出ない」と投稿した。この投稿も大きな波紋を呼んだ。

ネヴィルは、ディアロの投稿がマルティネスに向けられたものだと確信している。「2人の間でロッカールームで激しい議論があったのは間違いないと思う。彼らは口論した。100％だ。彼らがこの件をマルティネスと話し合っていないはずがない」

「アマド・ディアロのスナップチャットの投稿を考えれば、あれはチームメイトに向けたものだ。だから、2人が対立しているのは明らかだ。マルティネスは行き過ぎたが、アマドもそうだ」と締めくくった。